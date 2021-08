État actuel de la prise en compte systématique dans les travaux du Conseil des droits de l’homme des droits humains des femmes et des filles dans les situations de conflit et d’après conflit (A/HRC/48/32)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-huitième session

13 septembre-1 er octobre 2021

Points 2 et 3 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général

Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme

Résumé

Le présent rapport est soumis en application de la résolution 45/28 du Conseil des droits de l’homme sur la promotion et la protection des droits humains des femmes et des filles dans les situations de conflit et d’après conflit dans le contexte du vingtième anniversaire de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité.

Le rapport examine les travaux menés dans ce domaine par le Conseil des droits de l’homme et ses mécanismes, et contient des recommandations, à l’intention des États, du Conseil et de ses mécanismes et des autres parties concernées, quant à la manière de renforcer la promotion et la protection des droits des femmes et des filles dans les situations de conflit et d’après conflit, y compris les liens avec le programme relatif aux femmes et à la paix et la sécurité.