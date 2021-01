Synthèse : répercussions plus larges sur la santé des ripostes verticales contre la COVID-19 dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI)

La pandémie de COVID-19 a compromis la capacité et les mesures visant à répondre à d’autres besoins en matière de santé qui sont tout aussi urgents que le virus lui-même, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). Les pressions exercées sur les gouvernements pour qu’ils prennent des mesures immédiates contre la COVID-19 afin de sauver des « vies immédiatement identifiables » plutôt que des « vies statistiques à risque » 1 ont eu et continueront d’avoir des conséquences négatives à court et à long terme pour d’autres domaines de la santé.a Le présent document examine les répercussions des ripostes verticales contre la COVID19 sur les systèmes et services de santé, ainsi que sur leur accès et utilisation par les populations dans les PRFI, au sein desquels les sous-investissements historiques et continus contribuent à renforcer la vulnérabilité à un grand nombre de menaces pour la santé. Nous utilisons le terme « riposte verticale » pour décrire les décisions et les mesures prises uniquement dans le but de prévenir et de contenir la COVID-19, souvent sans tenir suffisamment compte de la manière dont cela affecte le système de santé dans son ensemble et des manques de ressources préexistants. À travers quatre sections principales axées sur 1) la caractérisation de la riposte verticale, 2) les facteurs inhérents aux répercussions plus générales sur la santé, 3) les preuves des répercussions, et enfin 4) des suggestions d’atténuation, nous fournissons un aperçu pour les intervenants au sein du gouvernement, des agences, des organisations et des communautés afin de concevoir et de mettre en œuvre des ripostes plus proportionnées, appropriées, globales et socialement équitable pour lutter contre la COVID-19 sans compromettre d’autres aspects de la santé.

Au-delà des mesures immédiates, il est nécessaire de réévaluer les priorités et les approches en matière de santé mondiale, tant dans le contexte de la COVID-19 qu’audelà. Si le bien-être de tous est réellement valorisé, des approches « globales de la santé »1 qui représentent des compromis en matière de santé de la réponse à la COVID-19 à court terme et qui répondent aux besoins de santé de diverses populations à moyen et à long terme sont essentielles.