Synthèse des travaux de la réunion des points focaux gouvernementaux et experts des États membres de la CIRGL en matière d’éradication de l’apatridie dans la Région des Grands Lacs, tenue du 16 au 17 avril 2019 à Nairobi au Kenya

Il s’est tenu du 16 au 17 avril 2019, à l’hôtel Radisson Blu à Nairobi au Kénya, la réunion des points focaux gouvernementaux et experts des Etats membres de la CIRGL en matière d’éradication de l’apatridie dans la Région des Grands Lacs.

La première journée a été marquée, outre les allocutions d’usage, par :

1- L’exposé sur les objectifs et résultats attendus du Segment de haut niveau sur l’apatridie qui aura lieu à Genève le 7 octobre 2019 ainsi que l’importance des engagements des Etats membres de la CIGRL pour rester à l’avant-garde de la lutte contre l’apatridie.

2- La communication sur la définition de l’apatridie, ses causes et conséquences. A cet effet, l’apatridie est reconnue à la fois comme un problème humanitaire, de droits de l’homme, de développement, d’intégration régionale, de paix et de sécurité dans la région.

3- Les communications des points focaux apatridie des 12 Etats membres qui ont porté sur les résultats, les défis, les priorités pour l’année 2019, avec des indications précises sur les engagements que leurs Etat entendent présenter au Segment de haut niveau d’octobre.

A cet égard :

la Zambie et l’Uganda, déjà partie à la Convention de 1954, s’engagent à adhérer à la convention de 1961 ;

la Tanzanie, la République du Congo, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Burundi, le Soudan du Sud, le Soudan et l’Angola ont fait des avancées significatives pour devenir partie aux deux conventions sur l’apatridie et à harmoniser leur législation avec celles-ci ;

la République centrafricaine, le Soudan, le Soudan du Sud, la République du Congo, la République d’Angola, la Tanzanie et l’Ouganda ont informé les participants des engagements à fournir en vue de faciliter l’enregistrement des naissances et la délivrance des actes de naissance à toute personne née sur leur territoire ;

Il a été noté l’engagement de certains pays dont le Congo-Brazzaville et la RCA à mener des études nationales sur l’apatridie pour identifier les profils à risque et obtenir des données plus précises ;

le Burundi et le Soudan se sont engagés à éliminer la discrimination basée sur le genre dans leur législation nationale relative à la nationalité afin que la femme et l’homme aient des droits égaux pour transmettre la nationalité à leurs enfants.

le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l’Ouganda se sont également engagés à insérer des clauses dans leurs lois respectives pour prévenir l’apatridie chez les enfants et faire en sorte qu’aucun enfant ne naisse apatride ;

le tout, soutenu par le ferme engagement du Kenya à lutter effectivement contre l’apatridie ;

4- les participants ont suivi avec intérêt, les témoignages des apatrides, membres des communautés Shona et Makomdé du Kenya ;

5- Enfin, les participants ont été informés du soutien des représentants de la société civile dans la région des Grands Lacs qui ont formé un consortium sur les questions de citoyenneté et de nationalité. Ce consortium qui appuie les communautés apatrides à se mobiliser et à obtenir l’aide juridique nécessaire a également présenté un rapport parallèle avec des recommandations et des plans ainsi que des témoignages de vulgarisation.