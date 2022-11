Surmonter les obstacles à l'acceptation des vaccins dans la communauté: Principaux enseignements tirés de l'expérience de 734 professionnels de la santé en première ligne

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Introduction

Le Réseau Scholar COVID-19 est un réseau digital hébergé par la Fondation Apprendre Genève (The Geneva Learning Foundation, TGLF). En avril 2020, pendant l’épidémie de COVID-19, un groupe de plus de 600 membres des personnels nationaux et infranationaux de la vaccination, ayant participé avec succcès à un des programmes de formation ayant trait à la vaccination proposés par la Fondation Apprendre Genève (dans lequel les apprenants sont appelés « Scholars »), s’est mobilisé pour co-concevoir le Réseau Scholar COVID-19 (en anglais, COVID-19 Peer Hub). Le projet a fait appel à des collègues travaillant sur la vaccination aux niveaux infranational et national dont les activités avaient été affectées par la pandémie. Après trois mois de développement, le Réseau Scholar COVID-19 a été lancé en juillet 2020. Il met en relation plus de 6000 professionnels de la santé de 86 pays, transcendant les niveaux du système de santé et les frontières nationales et organisationnelles, pour contribuer au renforcement des compétences et soutenir la mise en œuvre des plans d’action COVID-19 dans les pays.

Après le lancement de la plate-forme, un premier exercice d’évaluation par les pairs a été organisé, en se concentrant sur la reprise de la vaccination suite à une perturbation des services. En octobre 2020, la Fondation Apprendre Genève a constaté que l’introduction du vaccin COVID-19 allait devenir un axe d’action essentiel pour la communauté des Scholars. Pour s’y préparer, les participants au Réseau Scholar COVID-19, en étroite collaboration avec la Fondation Apprendre Genève et ses partenaires mondiaux, ont mis au point un deuxième exercice d’évaluation par les pairs afin de développer des études de cas basées sur l’expérience pratique des Scholars et de dépasser les obstacles à l’acceptation du vaccin. Pendant quatre semaines, en novembre 2020, 734 participants du Réseau Scholar COVID-19 ont ainsi développé des études de cas, les soumettant à une revue par les pairs, leur permettant de les réviser et de les améliorer. Chacune de ces études de cas décrivait et analysait une situation dans laquelle ils avaient aidé un individu ou un groupe à surmonter une hésitation initiale ou une peur de la vaccination, conduisant à l’acceptation du vaccin. L’objectif principal de ces études de cas était de favoriser l’apprentissage par la réflexion entre pairs, la plupart étant susceptibles de s’impliquer dans l’introduction du vaccin COVID-19.

Pour élaborer leurs études de cas, les Scholars ont été invités à se référer à une grille critériée combinant des instructions et des conseils, des questions de réflexion et des listes de contrôle, pour les guider dans leur travail. La grille critériée a été conçue pour encourager l’apprenant à raconter son histoire de manière à ce qu’« un parfait inconnu puisse comprendre votre situation, ce que vous avez fait, quand et où, comment et pourquoi ». Chaque étude de cas a enregistré des informations démographiques spécifiques, notamment le pays de l’apprenant, son affiliation organisationnelle, son niveau d’intervention dans le système de santé et, si possible, les coordonnées SIG de la localité décrite dans l’étude de cas. Guidés par la grille critériée, les apprenants devaient analyser de manière critique les aspects de l’expérience qu’ils décrivaient, notamment le contexte, l’aspect innovateur de leur approche, les limites et les risques, la généralisation et les idées. Chaque étude de cas a été évaluée par trois autres apprenants (révision par les pairs). Les apprenants qui ont réussi à finaliser leur propre étude de cas et à évaluer trois autres études de cas ont reçu un certificat de participation de niveau 1 du Réseau Scholar COVID-19 délivré par la Fondation Apprendre Genève.

Bien que ces études de cas soient avant tout un outil destiné à favoriser l’apprentissage par les pairs, les récits à la première personne qu’elles contiennent constituent un ensemble précieux de données probantes, qui rendent compte de la manière dont les professionnels de la santé locaux parviennent à faire accepter les vaccins et la vaccination aux individus et aux groupes des communautés qu’ils desservent.