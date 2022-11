Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies - Rapport du Secrétaire général (A/77/362)

Soixante-dix-septième session

Point 69 de l’ordre du jour

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance économique spéciale

Résumé

La capacité de l’Organisation des Nations Unies de s’acquitter de ses mandats est étroitement liée aux conditions de sécurité dans les zones où elle intervient.

Pour de nombreux membres du personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire qui apportent leur aide aux plus démunis, ces conditions sont devenues plus imprévisibles, et souvent plus incertaines, à mesure que les crises interdépendantes se sont amplifiées et aggravées pendant la période considérée. En conséquence, le personnel des Nations Unies et le personnel humanitaire ont fait face à des menaces de plus en plus grandes, contraires au droit international humanitaire, et à une hostilité dirigée contre l’ONU dans plusieurs contextes, et ont eu encore plus de difficulté à obtenir des résultats dans la limite du niveau de risque acceptable. Partout dans le monde, plusieurs crises, notamment les conflits, l’intensification des catastrophes climatiques et les chocs économiques graves, ont été source d’instabilité. Ces crises ont rendu plus difficile l’action de l’Organisation pour ce qui est d’apporter un appui aux pays qui s’efforcent d’atteindre les objectifs de développement durable et de mener des interventions humanitaires, pour lesquelles la demande n’a cessé d’augmenter face à la hausse inquiétante des besoins constatée depuis une dizaine d’années.

L’ONU doit affronter simultanément plusieurs crises et exécuter des interventions essentielles dans des zones à haut risque, ce qui a entraîné une augmentation importante, et parfois imprévue, des demandes d’appui en matière de sécurité. Pour permettre aux programmes de l’Organisation de continuer malgré tant d’instabilité et d’imprévisibilité, le Département de la sûreté et de la sécurité, en collaboration avec le système de gestion de la sécurité des Nations Unies, a commencé à revoir sa stratégie. Son objectif est d’aligner les services de sécurité sur les priorités des programmes, notamment en renforçant la planification et la collaboration avec le système des Nations Unies. Le Département a pour mission première de gérer les risques pour faciliter la concrétisation de ces priorités et l’accomplissement des mandats partout où l’ONU est présente, sans exposer le personnel à un niveau de risque inacceptable.

Le présent rapport, qui porte sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022, donne un aperçu des conditions de sécurité à l’échelle mondiale et de leur incidence sur la sûreté et la sécurité des agents humanitaires et du personnel des Nations Unies. On y trouve des informations détaillées sur la manière dont l’Organisation traite les problématiques qui sont du ressort du Département de la sûreté et de la sécurité et du système de gestion de la sécurité des Nations Unies, ainsi que sur les initiatives visant à renforcer les services d’appui à la sécurité du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies