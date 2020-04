Sur fond de confinements en Afrique, l'OMS lance une formation en ligne pour les acteurs impliqués dans la riposte au COVID-19

Brazzaville, 1er avril 2020 - Alors que le déploiement de personnel pour appuyer les pays devient impossible en raison des restrictions de voyage et des confinements mises en place par plusieurs pays africains pour arrêter la propagation du COVID-19, le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique (OMS/AFRO) a lancé aujourd'hui le premier cours en ligne à l’intention des intervenants dans les urgences pour renforcer les efforts de lutte contre le virus. La session de deux heures via un lien vidéo a attiré 500 participants et a porté sur les symptômes cliniques du virus, le triage des cas de COVID-19, le traitement des complications, la prise en charge des patients gravement malades, la stratégie de test en laboratoire ainsi que les stratégies de quarantaine.

« Nous avions l'habitude d'organiser de tels ateliers de formation en face-à-face dans les pays, mais avec la restriction croissante des voyages, nous pensons que ce sera la voie à suivre pour soutenir les pays de la Région », a déclaré Ambrose Talisuna, responsable du Programme de préparation aux situations d'urgence à l’OMS.

« Nous avons conçu la formation pour qu'elle soit aussi interactive et aussi courte que possible avec seulement 10 minutes pour les cinq présentateurs basés à Brazzaville, Genève, Nairobi et au Cap, et 50 minutes pour répondre aux questions des pays et pour avoir une discussion sur les réalités du terrain », a déclaré Dr Talisuna. Les participants à la première session de formation en ligne provenaient des ministères de la santé, des hôpitaux privés, des facultés de médecine ainsi que des bureaux pays de l'OMS.

L’Afrique a connu une augmentation rapide des cas de COVID-19 depuis que le premier cas du continent a été signalé à la mi-février. Le 26 mars, l'OMS Afrique a lancé une stratégie en 10 points appelant à la création d'un couloir humanitaire pour faciliter le déploiement du personnel et l'expédition de matériel, tout en exhortant les gouvernements et le secteur privé à accroître les matériels et équipements médicaux. L'Organisation a également annoncé son intention de former davantage d'intervenants dans les urgences sanitaires, notamment par le biais de sessions en ligne.

Dans le cadre de ce plan, l'OMS a demandé aux pays d'augmenter le nombre de travailleurs de santé déployés en réaffectant le personnel, en renforçant la sensibilisation à la santé publique pour aider les communautés à rester en sécurité et à protéger les autres, et en identifiant et équipant des structures de traitement et d'isolement des patients.