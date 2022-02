Stratégie globale pour la promotion, la protectionet le respect du plein exercice des droits humains par les femmes et les filles dans les situations de crise humanitaire (A/HRC/49/37)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-neuvième session

28 février-1

er avril 2022

Points 2 et 3 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies

aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat

et du Secrétaire général

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résumé

Soumis en application de la résolution 45/29 du Conseil des droits de l’homme sur la promotion, la protection et le respect du plein exercice des droits humains par les femmes et les filles dans les situations de crise humanitaire, le présent rapport décrit les principaux facteurs qui sous-tendent et aggravent la discrimination à l’égard des femmes et des filles, les inégalités de genre auxquelles celles-ci se heurtent et les problèmes qui en résultent en matière de droits de l’homme. Il comprend en outre une analyse de ce qu’implique la mise en place d’une stratégie globale pour la promotion, la protection et le respect du plein exercice des droits humains par les femmes et les filles dans les situations de crise humanitaire, donne des informations sur les mesures prises, les pratiques prometteuses et les lacunes, et formule des conclusions et recommandations concernant l’exécution d’une telle stratégie.

I. Introduction

1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 45/29 du Conseil des droits de l’homme sur la promotion, la protection et le respect du plein exercice des droits humains par les femmes et les filles dans les situations de crise humanitaire. Dans sa résolution, le Conseil a prié la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de lui soumettre, à sa quarante-neuvième session, un rapport analytique sur une stratégie globale pour la promotion, la protection et le respect du plein exercice des droits humains par les femmes et les filles dans les situations de crise humanitaire, y compris les bonnes pratiques appliquées, les difficultés rencontrées et les enseignements tirés aux niveaux national, régional et international.

2. Les situations de crise humanitaire englobent les catastrophes naturelles, les conflits armés et les déplacements forcés. De telles situations peuvent entraîner l’effondrement des infrastructures publiques, la perturbation des systèmes de protection, le creusement des inégalités systémiques existantes et l’aggravation des discriminations qui touchent souvent plus particulièrement les femmes et les filles. Dans ce contexte, la discrimination fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles prend de multiples formes et entraîne des violations des droits humains liées à la privation des services de base, notamment l’accès à l’information, aux soins de santé, au logement, à l’eau et à l’assainissement, à l’éducation et à l’emploi. Déjà davantage exposés au risque de violation de leurs droits, certains groupes de femmes et de filles, notamment les femmes pauvres, les femmes ayant une identité de genre ou une orientation sexuelle différente de la norme, les femmes handicapées, les réfugiées et les demandeuses d’asile, les déplacées, les apatrides, les migrantes, les adolescentes et les femmes âgées, voient leur situation empirer en temps de crise, en raison des formes multiples et croisées de discrimination.

3. En 2021, on estimait à 235 millions le nombre de personnes ayant besoin d’une aide et d’une protection humanitaires dans le monde, soit une personne sur 33. Cela représente une augmentation alarmante de 40 % par rapport à 20203 . Il y a actuellement plusieurs crises qui durent depuis longtemps et deviennent de plus en plus complexes, et les déplacements de population engendrés durent vingt-six ans en moyenne . Dans le cas des déplacements causés par les changements climatiques, 80 % des déplacés sont des femmes et des filles.

4. Venant aggraver une situation déjà très difficile, les crises sanitaires mondiales, notamment l’actuelle pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), ont de graves répercussions sur les droits des femmes et des filles dans les situations de crise humanitaire, mettant en lumière les inégalités de genre inhérentes et systémiques qui imprègnent nos sociétés.

5. Le présent rapport a été élaboré sur la base des contributions reçues de 25 États, de 4 institutions nationales des droits de l’homme , de 2 mécanismes régionaux, de 13 organisations de la société civile (contributions conjointes y compris) et d’une institution universitaire, et de recherches complémentaires.