Statement by the Secretary-General on the 1 Millionth Death from the COVID-19 Pandemic [scroll down for French and Spanish]

New York

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of one million lives from the COVID-19 pandemic.

It’s a mind-numbing figure. Yet we must never lose sight of each and every individual life.

They were fathers and mothers, wives and husbands, brothers and sisters, friends and colleagues.

The pain has been multiplied by the savageness of this disease.

Risks of infection kept families from bedsides. And the process of mourning and celebrating a life was often made impossible.

How do you say goodbye without holding a hand, or extending a gentle kiss, a warm embrace, a final whispered “I love you”?

And still there is no end in sight to the spread of the virus, the loss of jobs, the disruption of education, the upheaval to our lives.

We can overcome this challenge.

But we must learn from the mistakes. Responsible leadership matters. Science matters. Cooperation matters — and misinformation kills.

As the relentless hunt for a vaccine continues — a vaccine that must be available and affordable to all —let’s do our part to save lives.

Keeping physical distance. Wearing a mask. Washing hands.

As we remember so many lives lost, let us never forget that our future rests on solidarity —as people united and as united nations.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DÉCLARATION PRONONCÉE A L’OCCASION DU PASSAGE DU SEUIL D’UN MILLION DE MORTS À LA SUITE DE LA COVID-19

Le 28 septembre 2020

Notre monde vient de franchir un palier tragique : un million de vies fauchées par la pandémie du COVID-19.

Ce chiffre est étourdissant. Nous ne devons jamais perdre de vue chacune de ces vies.

C’était des pères et des mères, des maris et des femmes, des sœurs et des frères, des amis, des collègues.

La douleur a été décuplée par la cruauté de cette maladie.

Les risques d’infection empêchent les familles de se rendre au chevet de leurs proches. Il est alors souvent impossible de faire son deuil ou de commémorer la vie d’un être cher.

Comment dire adieu sans tenir la main de l’être aimé, sans lui donner un doux baiser ou une étreinte chaleureuse, sans murmurer un dernier « je t’aime » ?

Et nous n’entrevoyons toujours pas la fin de la propagation du virus, de la perte d’emplois, de la perturbation de l’éducation et des bouleversements dans nos vies.

Nous pouvons surmonter ce défi.

Mais nous devons apprendre de nos erreurs. Un leadership responsable compte. La science compte. La coopération compte. Et la désinformation tue.

Et alors que la recherche intensive d’un vaccin – un vaccin qui doit être disponible et accessible à tous – se poursuit, faisons notre part pour sauver des vies.

Maintenons la distanciation physique. Portons un masque. Lavons-nous les mains.

Et tandis que nous commémorons toutes ces vies perdues, il ne faut jamais oublier que notre avenir dépend de notre solidarité, en tant que peuples unis et en tant que nations unies.

DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL

AL ALCANZARSE EL MILLÓN DE MUERTOS COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID-19

28 de septiembre de 2020

Nuestro mundo debe hoy lamentar una cifra atroz: la pérdida de un millón de vidas como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

La cifra es escalofriante. Y no debemos perder nunca de vista cada una de las vidas individuales que encierra.

Eran padres y madres, esposas y esposos, hermanos y hermanas, amigas, amigos y colegas.

El dolor se ha visto multiplicado por lo despiadado de esta enfermedad.

El riesgo de infección ha mantenido a las familias lejos del lecho de estos enfermos y, con frecuencia, no ha sido posible el duelo ni celebrar la vida de esas personas.

¿Cómo decir adiós sin poder tomarlas de la mano, o darles un beso de ternura, un cálido abrazo, sin poder susurrarles un último “Te quiero”?

Y, sin embargo, todavía no se vislumbra el final de la propagación del virus, la pérdida de empleos, las disrupciones en la educación, el trastorno de nuestras vidas.

Sin embargo, podemos superar este desafío.

Pero debemos aprender de los errores. Un liderazgo responsable es fundamental. La ciencia es importante. La cooperación es importante. La desinformación mata.

Mientras continúa la búsqueda infatigable de una vacuna —una vacuna que debe estar disponible y asequible para todas las personas—, hagamos lo que está en nuestras manos para salvar vidas:

Mantengamos la distancia física. Utilicemos mascarilla. Lavémonos las manos.

Mientras recordamos tantas vidas perdidas, no olvidemos nunca que nuestro futuro depende de la solidaridad: como personas unidas y como naciones unidas.