Sommet mondial sur l’éducation à Londres : 4 milliards de dollars mobilisés en faveur du Partenariat mondial pour l’éducation pour permettre à 175 millions d’enfants d’apprendre

Les annonces de financements records enregistrées placent le GPE en bonne voie pour mobiliser au moins 5 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années.

LONDRES / WASHINGTON D.C. / NAIROBI, 29 juillet 2021 - Le Sommet mondial sur l'éducation, co-présidé par le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Président kenyan Uhuru Kenyatta, s'est clôturé aujourd'hui à Londres en mobilisant un montant record de 4 milliards de dollars américains en faveur du Partenariat mondial pour l'éducation (GPE).

Ce montant record place le GPE en bonne voie pour collecter au moins 5 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années afin de transformer l'éducation de millions d'enfants parmi les plus vulnérables du monde. Un GPE entièrement financé permettrait à 175 millions d'enfants d'apprendre et aiderait à scolariser 88 millions de filles et de garçons supplémentaires d'ici 2025.

Cet événement hybride a réuni des dirigeants de gouvernements, d'entreprises, de fondations privées et de banques de développement qui se sont engagés à financer et à soutenir l'éducation des enfants dans les pays les plus pauvres du monde.

Ces promesses de dons, obtenues lors du Sommet, font suite à l'engagement en faveur de l'éducation des filles pris le mois dernier lors du G7, au cours duquel les dirigeants se sont engagés à investir au moins 2,7 milliards de dollars en faveur du GPE et ont appelé l’ensemble des donateurs à se mobiliser afin de financer intégralement l’ambitieux nouveau plan stratégique du GPE.

Ce montant comprend la contribution du Royaume-Uni de 430 millions de livres sterling (600 millions de dollars US). Il s'agit de l'engagement le plus important du Royaume-Uni envers le GPE, ce qui le place en première place des donateurs bilatéraux du GPE.

« Les fonds collectés au Sommet tenu aujourd'hui transformeront la vie de millions d'enfants dans le monde. Le Royaume-Uni est fier d’avoir contribué à hauteur de 430 millions de livres sterling au fonds du Partenariat mondial pour l'éducation et c'est formidable de voir d’autres bailleurs intensifier leurs efforts et contribuer à l'objectif d'assurer une éducation de qualité pour chaque enfant » a déclaré Boris Johnson, le Premier Ministre britannique . « L'éducation est ce qui se rapproche le plus d'une solution miracle pour résoudre une multitude de problèmes auxquels le monde est confronté, des inégalités de genre au changement climatique ; et c'est aussi l'un des moyens les plus sûrs de remettre les économies de nos pays sur pied. Veiller à ce que tous les enfants – et en particulier les filles – puissent recevoir l'éducation qu'ils méritent est l'investissement le plus intelligent que nous puissions faire pour nous assurer de mieux reconstruire après la pandémie. »

En plus des 4 milliards de dollars US promis par les donateurs, s’inscrivant dans la déclaration politique du Président kenyan Uhuru Kenyatta en faveur du financement de l'éducation, 19 chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à consacrer au moins 20 % de leurs budgets nationaux à l'éducation. Au cours des cinq prochaines années, les pays ayant approuvé cette déclaration se sont engagés à consacrer 196 milliards de dollars américains au financement de l'éducation. Ces engagements constituent un rempart essentiel contre les pertes d'apprentissage résultant de l'impact économique de la COVID-19.

« J'appelle mes homologues chefs d'État à adhérer à la déclaration de financement national et à consacrer au moins 20 % de leurs budgets nationaux à l'éducation », a déclaré Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya. « C’est le seul moyen de tenir notre promesse envers nos enfants et d’assurer leur avenir grâce à une éducation inclusive et de qualité. »

Le Sommet a été l’occasion pour un nombre sans précédent d'entreprises, de fondations privées et de banques de développement, ainsi qu’un large éventail de partenaires, de s’engager collectivement à investir 1 milliard de dollars à travers des instruments de financement innovants qui permettent de fournir aux pays partenaires des fonds catalytiques en complément des investissements du GPE.

À l’occasion du Sommet, des entreprises et des fondations privées se sont engagées à investir plus de 100 millions de dollars, notamment grâce à des financements innovants.

Deux nouveaux partenariats public-privé majeurs ont également été lancés par des partenaires économiques, afin que l'expertise en marketing social favorise la scolarisation des filles et que le renforcement des systèmes de données permette l’amélioration des résultats de l’éducation. Ces engagements en nature représentent plus de 6 millions de dollars.

« Le Sommet mondial sur l'éducation a permis de placer l'éducation en tête de l'agenda international et de rappeler le rôle essentiel de l’éducation dans la lutte contre la pauvreté, la prévention du changement climatique et l'amélioration des résultats en matière de santé », a déclaré Julia Gillard, présidente du Conseil d'administration du GPE et ancienne Première ministre d’Australie. « Le Sommet représente une avancée pour des millions d'enfants et de jeunes à travers le monde dont l'éducation a été bouleversée par la pandémie. C’est une étape cruciale afin de garantir que l'éducation soit au cœur de notre stratégie de relance. »

###

Avis aux rédactions :

Les vidéos et images en haute définition du Sommet mondial sur l'éducation sont disponibles

D'autres ressources, dont les données sur l'éducation, sont disponibles ici

Les promesses de contributions annoncées lors du Sommet mondial sur l'éducation seront détaillées sur le site Web du GPE

Contacts presse :

Tamara Kummer: Responsable de la presse pour le GPE, tkummer@globalpartnership.org +33 7 82 26 07 18 Shaun Gibbs:, en charge de la communication au sein du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO), shaun.gibbs@fcdo.gov.uk +44 7787 667006. Matthew Amere: Kenya Statehouse, matthew.amere@gmail.com +254 721 544 596 Abidah Ferej, Dalberg Kenya, Abidah.Ferej@dalberg.com +254 708 880 733 À propos du GPE :

Le GPE est un engagement commun à mettre fin à la crise mondiale de l’éducation. C'est le seul partenariat et fonds mondial entièrement dédié à aider les enfants des pays à faible revenu à bénéficier d’une éducation de qualité, nécessaire pour se réaliser pleinement et ainsi contribuer à construire un monde meilleur.

Depuis près de 20 ans, nous aidons les pays partenaires à assurer la scolarisation et l’apprentissage de plus de filles et de garçons. Nous rassemblons enseignants, organisations de la société civile, donateurs, agences du système des Nations Unies, banques de développement, entreprises et philanthropes derrière les dirigeants des pays partenaires, pour financer et soutenir la mise en œuvre de solutions durables qui n’excluent aucun enfant.