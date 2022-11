Solidarité vaccinale mondiale et droits humains durant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) - Rapport de l’Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale, Obiora Chinedu Okafor (A/77/173)

Soixante-dix-septième session

Point 69 b) de l’ordre du jour provisoire

Promotion et protection des droits humains : questions

relatives aux droits humains, y compris les divers moyens

de mieux assurer l’exercice effectif des droits humains

et des libertés fondamentales

Solidarité vaccinale mondiale et droits humains durant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)

Note du Secrétaire général

Le Secrétaire général a l’honneur de transmettre à l’Assemblée générale le rapport de l’Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale, Obiora Chinedu Okafor, conformément à la résolution 44/11 du Conseil des droits de l’homme.

Résumé

Présenté en application de la résolution 44/11 du Conseil de droits de l’homme, le présent rapport est le cinquième établi à l’intention de l’Assemblée générale par l’Expert indépendant sur les droits de l’homme et la solidarité internationale, Obiora Chinedu Okafor. Celui-ci y examine dans quelle mesure les acteurs étatiques ont fait preuve de solidarité vaccinale durant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), comme l’exige la solidarité internationale en faveur des droits humains. Il souligne d’abord combien la vaccination contre la COVID-19 est un élément essentiel de la lutte contre la pandémie. Il explique ensuite que la solidarité vaccinale internationale est une exigence au regard des droits humains et évoque plusieurs des grands problèmes qui, à l’heure actuelle, font obstacle à une mise en œuvre pleine et entière de cette solidarité. Il donne quelques exemples d’actions de solidarité vaccinale menées par les États et d’autres acteurs et exhorte toutes les parties prenantes à s’engager de nouveau à faire preuve de toute la solidarité dont le monde a besoin pour endiguer la pandémie de COVID-19, tout en s’attachant à promouvoir et à protéger davantage les droits humains. Il conclut son rapport par quelques recommandations concrètes.