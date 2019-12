Soins obstétricaux et néonatals essentiels, édition 2019

ISBN 978-2-37585-040-4**Intr

oduction**

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, environ 800 femmes meurent chaque jour de causes évitables liées à la grossesse, à l’accouchement ou à un avortement non médicalisé, ainsi que 7000 nouveau-nés, en grande majorité au cours du premier jour ou de la première semaine de vie. La quasi-totalité des décès maternels (99%) et infantiles (98%) surviennent dans les pays à faible revenu.

Le guide Soins obstétricaux et néonatals essentiels a été conçu pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans ces contextes défavorables.

Ce guide ne prétend pas se substituer aux années de formation et d’expérience d’un spécialiste. Il est destiné aux sages-femmes, médecins et personnel de santé qualifié devant faire face à des urgences obstétricales.

Toutes les procédures décrites dans ce guide ne sont pas à la portée de tout personnel médical. Par exemple, si bien des pratiques obstétricales relèvent de la compétence d’une sage-femme, celle-ci ne pratique pas de césarienne, même si elle contribue le plus souvent à poser son indication. Par contre, on peut considérer que, moyennant une formation adaptée, un infirmier peut assumer une consultation pré- ou post-natale : la démographie médicale des pays à faible revenu impose souvent la décentralisation des compétences. De même, il faut prendre en compte le faible nombre d’obstétriciens dans ces pays et reconnaître que, dans certains pays, les médecins généralistes en poste isolé soient formés aux accouchements compliqués. Ce guide veut donc servir à l’ensemble de ce personnel différemment qualifié, lui proposer une base technique et une culture de l’urgence obstétricale. Il peut également servir d’outil pour une formation.

Certaines méthodes décrites dans ce guide peuvent paraître obsolètes, comme la symphysiotomie ou l’embryotomie, mais elles ont été délibérément exposées afin de faire face aux situations où la réalisation d'une césarienne serait dangereuse ou impossible.

On distingue schématiquement deux types d’établissements médicaux pouvant délivrer des soins aux mères et nouveau-nés : les SONUB, où sont dispensés des Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence de Base, et les SONUC où l’on effectue des Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence Complets. La répartition géographique de ces structures doit permettre la proximité des soins en ce qui concerne les SONUB, les SONUC servant de référence pour les accouchements les plus compliqués. Les différents soins et techniques exposés dans ce guide sont à partager entre ces deux types de structure médicale.

Malgré l’attention portée à la réalisation de ce guide, des erreurs ont pu se glisser dans le texte. Les auteurs remercient les utilisateurs, si tel est le cas, de bien vouloir les signaler.

Afin d’assurer à ce guide l’évolution la plus adaptée aux réalités du terrain, merci de nous communiquer vos commentaires ou suggestions.

Les protocoles thérapeutiques étant en constante évolution, il est recommandé de consulter les mises à jour.