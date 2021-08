Six conseils adressés au personnel humanitaire qui travaille avec des interprètes sur des sujets sensibles

Translators without Borders, en collaboration avec Oxfam, ont identifié six conseils clés pour les humanitaires qui travaillent avec des interprètes sur des sujets sensibles. Ces conseils visent à surmonter diverses barrières sociolinguistiques et à préserver la santé mentale des interprètes.

Qu’entendons-nous par « sujets sensibles » ? Il peut s’agir de problématiques culturelles ou de tabous portant sur la violence, les abus, l’exploitation, l’égalité de genre, la santé reproductive, et les normes et comportements sexuels. Ces sujets sont souvent liés au travail de protection. Toutefois, ils concernent également d’autres domaines tels que la santé, l’aide psychosociale, et l’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH). Par exemple, les programmes de santé et de WASH peuvent aborder la question des menstruations, et les risques de violences sexuelles peuvent constituer des problématiques pour les programmes de protection et d’abris à la fois. Les équipes des programmes et les interprètes peuvent aussi se retrouver confronté·es à des sujets à manier avec précaution dans les situations d’urgence relatives à la santé publique, comme la pandémie de COVID-19.