Shelter Project essentials en français : Enseignements tirés de la programmation dans les crises humanitaires

Avant-propos

La présente publication renferme des enseignements tirés de centaines de projets ayant permis de fournir une aide en matière d’abris et d’établissements à des populations touchées par une crise. Elle s’appuie sur plus de 250 études de cas rassemblées au cours des 13 dernières années dans les publications régulières de Shelter Projects.

Les publications de Shelter Projects constituent une initiative du Global Shelter Cluster dont le principal objectif est de documenter et de partager des enseignements tirés d’interventions en vue d’améliorer les pratiques actuelles et futures. Les études de cas sont tirées du travail considérable réalisé par des milliers de personnes, à commencer par celles touchées par une crise, mais également par ceux qui travaillent pour les gouvernements et les organisations d’aide. Parmi ces études de cas, on trouve des projets mis en œuvre par plus de 60 organisations humanitaires et gouvernements dans 71 pays. Cette initiative représente le plus grand ensemble d’éléments et d’informations permettant de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le domaine de l’aide en matière d’abris et d’établissements.

L’analyse de ces 250 études de cas fait ressortir de multiples éléments permettant de tirer des enseignements et d’identifier de bonnes pratiques récurrentes. Dans la présente publication, ces éléments ont été synthétisés en une série de messages essentiels qui mettent en lumière les questions cruciales à traiter dans le cadre de tout programme d’abris et d’établissements. Des extraits tirés d’un large éventail d’études de cas contenues dans les Shelter Projects montrent comment ces messages ont été appliqués dans divers crises et contextes.

En réalisant cette publication, nous avons gardé à l’esprit que les populations touchées sont les premiers intervenants au lendemain d’une crise, et les principaux acteurs de tout relèvement ultérieur. Dans ces projets, les intéressés sont rarement des bénéficiaires passifs de l’aide, mais sont au contraire des participants actifs.

Toutes les études de cas présentées dans les Shelter Projects sont accessibles gratuitement et peuvent être téléchargées à l’adresse www.shelterprojects.org.