Services publics ou fortunes privées ?

Quand les multinationales et les grandes fortunes ne payent pas leur juste part d’impôt, elles privent les États de ressources pour financer les services publics essentiels, comme la santé ou l’éducation. Les gouvernements doivent agir contre les inégalités avec des mesures de justice fiscale.

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Les États doivent écouter les citoyen-ne-s ordinaires et prendre des mesures pertinentes pour réduire les inégalités. Tous les États doivent définir des objectifs et des plans d’action concrets assortis de délais pour réduire les inégalités. Cela doit s’inscrire dans leurs engagements pour atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) 10 sur les inégalités. Ces plans doivent inclure des actions dans les trois domaines suivants.

Fournir des soins de santé, une éducation et d’autres services publics gratuits et universels qui bénéficient également aux femmes et aux filles. Cesser de soutenir la privatisation des services publics. Garantir à toutes et tous l’accès aux retraites, aux allocations familiales et à d’autres formes de protection sociale. Concevoir tous les services en veillant à ce qu’ils bénéficient également aux femmes et aux filles.

Décharger les femmes des millions d’heures de travail non rémunéré qu’elles consacrent chaque jour au soin de leur famille et de leur foyer. Donner aux personnes assurant ce travail essentiel la possibilité de participer aux décisions budgétaires et définir comme un objectif clé des dépenses de l’État le fait de libérer du temps pour les femmes. Investir dans des services publics qui réduisent le temps consacré à certaines de ces tâches, notamment l’eau, l’électricité et la garde d’enfants. Concevoir tous les services publics de sorte qu’ils bénéficient aux personnes ayant peu de temps libre.