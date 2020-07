Semaine mondiale de l’allaitement maternel 2020

Déclaration conjointe: Henrietta H. Fore, Directrice exécutive de l’UNICEF et Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS

Cette année, la Semaine mondiale de l'allaitement maternel a pour thème « Soutenir l'allaitement maternel pour une planète en meilleure santé ». Dans cet esprit, l'OMS et l'UNICEF appellent les gouvernements à protéger et à promouvoir l'accès des femmes à des conseils qualifiés en matière d'allaitement maternel, qui sont essentiels pour soutenir cette pratique.

L'allaitement maternel offre à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie. Il procure des bienfaits dans les domaines de la santé, de la nutrition et des émotions, aux enfants comme aux mères. Et il est partie intégrante d'un système alimentaire durable. Mais si l'allaitement maternel est un processus naturel, il n'est pas toujours aisé. Les mères ont besoin de soutien -- à la fois pour commencer l'allaitement maternel et ensuite pour persévérer.

Grâce à des services de conseils de qualité, il est possible de garantir que les mères et les familles reçoivent ce soutien, ainsi que l'information, l'accompagnement et le réconfort dont elles ont besoin pour nourrir leurs bébés de façon optimale. Les conseils sur l'allaitement maternel peuvent aider les mères à gagner en confiance tout en garantissant le respect de leur situation et de leurs choix individuels. Ils peuvent donner aux femmes les moyens de surmonter les difficultés rencontrées et permettre de prévenir les pratiques d'alimentation et de soins qui peuvent nuire à l'allaitement optimal, comme le fait de proposer au nourrisson et au jeune enfant des liquides, des aliments et des substituts du lait maternel inutiles.

En améliorant l'accès à des conseils qualifiés sur l'allaitement maternel, il est possible de prolonger la durée de l'allaitement maternel et de promouvoir l'allaitement maternel exclusif, avec des avantages pour les bébés, les familles et les économies. De fait, les analyses montrent que l'augmentation des taux d'allaitement maternel exclusif pourrait sauver la vie de 820 000 enfants chaque année, générant 302 milliards de dollars de revenus supplémentaires.

Des conseils qualifiés en matière d'allaitement maternel peuvent être fournis par différents acteurs, tels que les professionnels de la santé, les conseillères en allaitement ou d'autres mères apportant un soutien par les pairs, et ce dans des environnements différents - dans les établissements ou centres de santé, par l'intermédiaire de visites à domicile ou de programmes communautaires, en personne ou à distance. Pendant la pandémie de COVID-19, il est encore plus important de trouver des solutions novatrices pour s'assurer que l'accès à ces services essentiels n'est pas perturbé et que les familles continuent de bénéficier des conseils sur l'allaitement dont elles ont besoin.

C'est pourquoi l'UNICEF et l'OMS, conformément aux mesures préconisées par le Collectif mondial pour l'allaitement maternel que les deux organisations dirigent, appellent les gouvernements à :

INVESTIR pour que des conseils qualifiés sur l'allaitement maternel soit à la disposition de toutes les femmes. Pour assurer la disponibilité de ces conseils qualifiés pour chaque femme, il faudra un financement accru pour les programmes d'allaitement maternel et un suivi et une mise en œuvre plus rigoureuses des politiques, des programmes et des services dans ce domaine.

FORMER les agents de santé, y compris les sages-femmes et les infirmières, pour dispenser des conseils sur l'allaitement aux mères et aux familles.

S'ASSURER que les conseils sont offerts dans le cadre de services de santé et de nutrition de routine facilement accessibles.

TRAVAILLER EN PARTENARIAT et collaborer avec la société civile et les associations de professionnels de la santé, en établissant des systèmes de collaboration solides pour fournir un accompagnement approprié.

PROTÉGER les agents de santé de l'influence de l'industrie des aliments pour bébés.

Ensemble, par notre détermination, des actions concertées et la collaboration, nous pouvons nous assurer que chaque mère a accès à un accompagnement qualifié en matière d'allaitement maternel, qui lui permettra de donner à son bébé le meilleur départ possible dans la vie.