Selon une nouvelle étude de l'OIM et du PAM, près de 14 millions de déplacés internes, de réfugiés et de migrants sont fortement touchés par la COVID-19 en Afrique de l’Est et dans la corne de l'Afrique

Nairobi - Selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Programme alimentaire mondial (PAM), près de 9 millions de déplacés internes, 4,7 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile et des centaines de milliers de migrants dans l'est et la corne de l'Afrique subissent les pires conséquences de la pandémie de COVID-19.

L'étude, intitulée « Life amidst a pandemic : Hunger, migration and displacement in the East and Horn of Africa », se concentre sur les impacts de la pandémie sur la mobilité, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire aux points névralgiques régionaux de la migration et de la famine.

« Les migrants, les réfugiés et les autres personnes déplacées de force font partie des groupes les plus défavorisés et exclus à travers le monde, et il est essentiel de comprendre leurs besoins, ainsi que les progrès réalisés pour y répondre, pour savoir où nous en sommes par rapport aux engagements pris dans le cadre des ODD (Objectifs de développement durable) », a déclaré Mohammed Abdiker, Directeur régional de l'OIM pour l'Afrique de l’Est et la Corne de l'Afrique.

La COVID-19 a accru la vulnérabilité des personnes déplacées et des migrants en 2020 et leurs difficultés ont été exacerbées par la réduction du financement des opérations humanitaires, la baisse des envois de fonds cruciaux causée par les interdictions des voyager et les pertes d'emploi pour des centaines de milliers de migrants. Ces groupes dépendent fortement des envois de fonds, qui constituent la source la plus importante d’entrées de capitaux en Afrique et qui sont essentiels pour les communautés et les ménages à faible revenu.

À mesure que les possibilités d'emploi et de revenus se sont réduites à l'étranger, un nombre croissant de travailleurs migrants sont rentrés chez eux les mains vides et ont eu besoin d'un soutien important pour se réintégrer, mettant à rude épreuve leurs communautés d'origine.

L'étude a également révélé que 54 millions de personnes souffraient d'insécurité alimentaire aiguë en Afrique de l’Est et dans la corne de l'Afrique en 2020, notamment les familles dans les zones rurales exposées à l’insécurité alimentaire, ainsi que les populations urbaines pauvres également exposées à l’insécurité alimentaire et particulièrement touchées par la pandémie.

Le Soudan, l'Éthiopie et le Soudan du Sud figurent parmi les dix pays qui connaîtront les pires crises alimentaires au niveau mondial en 2020 - avec respectivement 9,6 millions, 8,6 millions et 6,5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë - tandis que le Burundi présente l'un des niveaux les plus élevés de malnutrition chronique ou de retard de croissance chez les enfants à travers le monde. Selon l'étude, la région du Tigré en Éthiopie est devenue une nouvelle zone sensible touchée par la famine depuis fin 2020, avec plus de 4 millions de personnes confrontées à une insécurité alimentaire sévère en raison du conflit.

Compte tenu de la persistance de l'impact de la COVID-19 sur l'économie et les moyens de subsistance, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire devrait rester élevé tout au long de l’année 2021.

Selon le rapport OIM-PAM, la pandémie de COVID-19 a également perturbé la mobilité, la santé publique et les possibilités socioéconomiques de la plupart des habitants de la région. D'autres défis préexistants, nouveaux et récurrents continueront à déstabiliser la région et à mettre à rude épreuve la capacité des populations touchées à faire face aux chocs, notamment aux conflits, à l'insécurité, à la sécheresse, aux inondations et aux invasions de criquets pèlerins. Cela aura des répercussions sur la migration et la faim, et plus largement, des conséquences sur la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

« La COVID-19 n'a fait que s’ajouter aux difficultés auxquelles sont confrontées ces populations déjà vulnérables. Nous devons nous unir pour que les personnes dans le besoin ne soient pas oubliées et reçoivent une aide humanitaire vitale afin de répondre à leurs besoins alimentaires, nutritionnels et autres besoins vitaux », a déclaré Michael Dunford, Directeur régional du PAM pour l'Afrique de l'Est.

L'OIM et le PAM unissent leurs forces par le biais de cette étude pour plaider en faveur d'actions prioritaires en matière d'aide humanitaire, d'inclusion et d'accès aux services essentiels, de mobilité de main-d'œuvre, d'immigration, de collecte de données et de preuves et de réponses tenant compte du genre.

Les organisations exhortent les États membres des Nations Unies à intensifier leurs actions pour concrétiser leurs engagements dans le cadre des Objectifs de développement durable 2030 en matière de pauvreté, de faim et de partenariat pour les objectifs.

