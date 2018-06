Selon les données récentes, il y a eu, en 2017, une augmentation de 38% du nombre de civils tués par des violences explosives

Action Contre la Violence Armée (ACVA) publie les résultats de ses observations de l’année 2017 sur le danger des violences armées. L’année dernière, ACVA a décompté 42.972 morts et blessés, dûs à l’utilisation d’armes explosives à travers le monde, comme rapporté par les médias anglophones.

Cela inclut le plus grand nombre de morts civils depuis que ACVA a commencé son travail de comptage en 2011 -16,289 victimes-, une augmentation de 38 % comparé à l’année précédente et une augmentation de 165 % comparé à 2011.

Cela a aussi été l’année où le Royaume-Uni est apparu dans la liste des 10 pays les plus impactés par les violences explosives à travers le monde.

Comme observé lors des années précédentes, les civils continuent d’être les premières victimes de la violence explosive. De ceux tués ou blessés, 74 % étaient des civils- soit 31 904 personnes.

Dans ce rapport, The Burden of Harm: Monitoring explosive violence in 2017, ACVA a aussi pu constater que 92% de ceux qui ont été déclarés blessés par des armes explosives dans des zones peuplées étaient des civils.

Une grande partie de ceux atteints l’ont été à cause de bombardements aériens, avec 45 % de tous les civils blessés victimes de ce système d’armement.

Le nombre de civils tués ou blessés par des bombardements était presque 50% plus élevé en 2017 qu’en 2016 – un chiffre qui devrait faire réfléchir étant donné l’escalade de rhétorique sur l’utilisation des bombardements aériens en Syrie.

Le rapport complet est disponible pour téléchargement ici : The Burden of Harm: Monitoring explosive violence in 2017

Résultats-Clés