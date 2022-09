Sécurité alimentaire : dirigeants africains et partenaires mondiaux s'engagent à coopérer d'urgence pour parer à toute crise

Agir « de toute urgence, à grande échelle et de concert » entre les nations, c’est l’engagement pris, le 20 septembre 2022, à New York, par les dirigeants africains, européens, asiatiques et américains, pour répondre à l'insécurité alimentaire et à la crise nutritionnelle qui sévissent aujourd’hui dans le monde.

Représentant l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, l'Espagne, la Colombie, l'Allemagne, l'Indonésie ou encore le Nigéria, les dirigeants ont, convenu que la lutte contre l'insécurité alimentaire mondiale nécessite de nouer des partenariats novateurs avec un large éventail d'acteurs clés de la communauté internationale. Ils ont publié à cet égard, une déclaration commune lors du Sommet mondial sur la sécurité alimentaire(le lien est externe) organisé en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York.

Quelque 800 millions de personnes souffrent aujourd’hui de faim à travers le monde, - soit 150 millions de plus depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon un récent rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, a déclaré le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine.

« Lorsqu'une crise de cette ampleur frappe le monde, chaque pays en souffre », a poursuivi le président Sall, précisant que la situation s'est aggravée du fait de la guerre en Ukraine, qui a déclenché une forte hausse des prix des produits alimentaires et des engrais.

Macky Sall a mis en garde contre l’érection de barrières commerciales : « Ce qui est urgent aujourd'hui, c'est de travailler ensemble pour garantir l'ouverture et la transparence des marchés de céréales et des engrais, pour que tous les pays puissent y avoir accès, conformément aux règles du commerce international. »

M. Sall a rendu un hommage appuyé à la Banque africaine de développement, pour avoir vite réagi et lancé sa Facilité africaine de production alimentaire d'urgence, dotée de 1,5 milliard de dollars, afin d'éviter l’imminence d’une crise alimentaire en Afrique. La facilité de la Banque entend aider à produire 38 millions de tonnes de denrées alimentaires, soit l’équivalent de 12 milliards de dollars, en seulement deux ans.

En juillet 2022, le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un financement mixte cumulé de 1,13 milliard de dollars, en faveur de 24 pays africains au titre de cette Facilité.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé les gouvernements, le secteur privé, le monde de la recherche et la société civile à rejoindre l'Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire, une initiative lancée par les pays du G7 et la Banque mondiale, en mai dernier.

M. Sholz qui assure la présidence du G7, a prévenu que le changement climatique est susceptible d'aggraver l'insécurité alimentaire, ce qui exige des réponses. « Il est crucial que, lors de la COP27 qui se tiendra en Égypte dans deux mois, tous les pays fassent preuve d'un engagement politique et d'un élan en faveur d'une action climatique ambitieuse […]. C’est maintenant que nous devons agir », a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé les pays riches à fournir davantage d'aide alimentaire d'urgence à ceux qui en ont besoin. « Nous devons renforcer les systèmes alimentaires mondiaux et aider les pays à développer leurs capacités à produire leur propre nourriture, pour prévenir de nouvelles crises et renforcer la résilience face aux chocs à venir, a déclaré M. Blinken. [...] Nous avons besoin d'une production agricole durable. Nous devons répondre à l'urgence, mais nous devons aussi nous préparer pour le long terme. »

Dans leur déclaration commune, les dirigeants mettent en avant sept actions énoncées dans la Feuille de route pour la sécurité alimentaire mondiale, un appel à l'action lancé à l’issue du Sommet sur les systèmes alimentaires, en 2021. Il s'agit notamment de :

Maintenir ouverts les marchés des denrées alimentaires, des engrais et des produits agricoles et éviter les mesures restrictives injustifiées, comme les interdictions d'exportation alimentaires et d'engrais, qui aggravent la volatilité des marchés et menacent la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'échelle mondiale.

Accélérer le soutien à l'agriculture et aux systèmes alimentaires durables, en stimulant la productivité – en particulier dans les pays les plus touchés –, afin d’en renforcer la résilience et stimuler la production nationale, en encourageant notamment une transition énergétique juste et équitable pour les rendre plus résilients et disponibles pour les exploitants de toutes tailles, dont les petits.