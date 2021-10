Secretary-General's remarks to the High-Level Meeting on Delivering Climate Action - for People, Planet & Prosperity

[bilingual, as delivered] [scroll down for all-English and all-French versions]

Mr. President of the General Assembly — thank you very for convening us and for your commitment and leadership mobilizing us all for climate action.

Excellencies, ladies and gentlemen.

The United Nations and this assembly were created precisely for the kind of challenge that brings us together today.

The climate crisis is a code red for humanity.

This assembly — and governments around the world — face a moment of truth.

In six days, world leaders will be put to the test at COP26 in Glasgow.

Their actions — or inactions — will show their seriousness about addressing this planetary emergency.

The warning signs are hard to miss.

Pollution kills nine million people every year.

Every day, dozens of species go extinct.

Scorching temperatures are turning farmlands into parched landscapes.

Cities and entire countries are watching sea levels rise around them.

Increasing temperatures will make vast stretches of our planet unlivable by century’s end.

And last week, a new report from The Lancet described climate change as the “defining narrative of human health” in the years to come — a crisis defined by widespread hunger, respiratory illness, deadly disasters and infectious disease outbreaks that could be even worse than COVID-19.

Despite these alarm bells ringing at fever pitch, we see new evidence today in the Emissions Gap Report that governments’ actions so far simply do not add up to what is so desperately needed.

We are still on track for a global temperature rise of 2.7 degrees Celsius.

A far cry from the 1.5 degree Celsius target to which the world agreed under the Paris Agreement.

A target that science tells us is the only sustainable pathway for our world.

And one that is entirely achievable.

If we can reduce [global] emissions by 45 per cent compared to 2010 levels this decade.

If we can achieve global net-zero by 2050.

And if world leaders arrive in Glasgow with bold, ambitious and verifiable 2030 targets, and new, concrete policies to reverse this disaster.

G20 leaders — in particular — need to deliver.

The time has passed for diplomatic niceties.

If governments — especially G20 governments — do not stand up and lead this effort, we are headed for terrible human suffering.

But all countries need to realize that the old, carbon-burning model of development is a death sentence for their economies and for our planet.

We need decarbonization now, across every sector in every country.

We need to shift subsidies from fossil fuels to renewable energy and tax pollution, not people.

We need to put a price on carbon, and channel that back towards resilient infrastructures and jobs.

And we need to phase-out coal — by 2030 in OECD countries and by 2040 in all other countries.

Governments are increasingly agreeing to stop financing coal — now private finance needs to do the same, urgently.

Mesdames et Messieurs les représentants,

Les citoyens attendent – à juste titre – de leurs gouvernements qu’ils montrent l’exemple.

Mais il incombe à chacune et chacun d’entre nous de préserver notre avenir collectif.

Les entreprises doivent réduire leur impact sur le climat et prendre des mesures crédibles pour que leurs activités et leurs flux financiers soient pleinement compatibles avec un avenir à zéro émission nette. Plus d’excuses. Plus d’écoblanchiment.

Il est indispensable que les investisseurs – publics et privés – en fassent de même. Ils doivent se rallier à des initiatives précurseurs tels que l’Alliance Bancaire Net Zéro et la caisse des pensions du personnel des Nations Unies, qui a atteint et même dépassé ses objectifs en matière de réduction de l’empreinte carbone de ses investissements avant la date prévue, affichant une baisse de 32 % en 2021.

Dans toutes les sociétés, les citoyens doivent faire des choix plus judicieux et plus responsables, qu’il s’agisse de leur alimentation, de leurs déplacements ou de leurs achats en tant que consommateurs.

Les jeunes – et les militants pour le climat – doivent poursuivre sur leur lancée et exiger des actes de la part de leurs dirigeants.

À tous les niveaux, la solidarité mondiale est nécessaire pour aider tous les pays à opérer cette transition.

Les pays en développement sont en proie à des crises de la dette et des liquidités.

Ils doivent être soutenus.

Les banques de développement publiques et multilatérales doivent élargir considérablement leurs portefeuilles d’investissements climat et redoubler d’efforts pour aider les pays à bâtir des économies résilientes et conformes à l’objectif de zéro émission nette.

Et le monde développé doit de toute urgence honorer son engagement de consacrer au moins 100 milliards de dollars par an au financement de l’action climatique dans les pays en développement.

Je demande une nouvelle fois aux donateurs et aux banques multilatérales [de développement] de faire en sorte qu’au moins 50 % des montants qu’ils versent pour le climat soient consacrés à l’adaptation et à la résilience dans le monde en développement.

Excellencies,

Over the last 76 years, this Assembly has gathered the world around crisis after crisis to build consensus for action.

But rarely have we faced a crisis like this one.

A truly existential crisis that — if not addressed — threatens not only us, but succeeding generations.

There is one path forward.

A 1.5 degree future is the only livable future for humanity.

I urge leaders to get on with the job, before it’s too late.

Thank you.

