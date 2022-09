Secretary-General's opening remarks at the Transforming Education Summit [Bilingual, as delivered, follows. Scroll down for all-English and all-French versions] [EN/FR]

All-English:

Excellencies,

Dear young people, teachers, parents and partners.

Throughout my life, education has been my guide and touchstone.

I regard myself as a lifelong student.

And I have drawn great inspiration from my work as a teacher, many decades ago.

Without education, where would I be? Where would any of us be?

Every single person in this room knows education transforms lives, economies and societies.

But we also know we must transform education.

Because education is in a deep crisis.

Instead of being the great enabler, education is fast becoming a great divider.

Some 70 percent of 10-year-olds in poor countries are unable to read a basic text.

Either they are out of school, or in school but barely learning.

Even in developed countries, education systems often entrench rather than reduce inequality, reproducing it across generations.

The rich have access to the best resources, schools and universities, leading to the best jobs, while the poor – especially girls – face huge obstacles to getting the qualifications that could change their lives.

Displaced people and students with disabilities face the highest obstacles of all.

The COVID-19 pandemic has had a devastating impact on learning worldwide, and dealt a hammer blow to progress on SDG4.

But the education crisis began long before – and runs much deeper.

The report card from the International Commission on the Future of Education put it clearly: education systems don’t make the grade.

They are failing students and societies, by favouring rote learning and competition for grades.

Too often, curricula are outdated and narrow.

Education systems take little account of lifelong learning.

Teachers are under-trained, undervalued and underpaid.

The digital divide penalizes poor students.

And the education financing gap yawns wider than ever.

We will not end this crisis by simply doing more of the same, faster or better.

Now is the time to transform education systems.

So dear world leaders,

Your people, the world’s young people and future generations are calling on you to act with vision and purpose.

A new vision for education in the 21st century is taking shape.

Above all, quality education must support the development of the individual learner throughout his or her life.

It must help people learn how to learn, with a focus on problem-solving and collaboration.

It must provide the foundations for learning, from reading, writing and mathematics to scientific, digital, social and emotional skills.

It must also develop students’ capacity to adapt to the rapidly changing world of work.

It must be accessible to all from the earliest stages and throughout their lives.

And it must help us learn to live and work together, and to understand ourselves and our responsibilities to each other and to our planet.

At a time of rampant misinformation, climate denial and attacks on human rights, we need education systems that distinguish fact from conspiracy, instill respect for science, and celebrate humanity in all its diversity.

Excellencies,

To move from this vision to reality, allow me to highlight five areas for your attention and commitment.

First, we must protect the right to quality education for everyone, especially girls. Everywhere.

Schools must be open to all, without discrimination.

We must recover the years of education lost around the world because of the pandemic.

Quality education for all means tackling the crisis in foundational learning and ensuring it is life-long.

And placing a greater focus on education in crisis hotspots.

From this platform, I appeal to the authorities in Afghanistan: Lift all restrictions on girls’ access to secondary education immediately.

Girls’ education is among the most important steps to deliver peace, security and sustainable development, everywhere.

Second, teachers are the lifeblood of education systems.

We need a new focus on their roles and skillsets.

Today’s teachers need to be facilitators in the classroom, promoting learning rather than merely transmitting answers.

We also need to tackle the global shortage of teachers, and look at increasing their quality, by raising their status and ensuring they have decent working conditions and continuous training and learning opportunities, and receive adequate salaries.

Third, schools must become safe, healthy spaces, with no place for violence, stigma or intimidation.

Education systems should promote the physical and mental health of all students – including their sexual and reproductive health.

Excellencies,

Fourth, the digital revolution must benefit all learners.

I urge countries to improve connectivity for students and educational institutions. Our own Giga initiative aims to get all schools online.

But connectivity in itself doesn’t provide an education.

I encourage governments and teachers to work with private sector partners on high-quality digital education content for all.

Fifth, finance.

None of this will be possible without a surge in education financing and global solidarity.

During these difficult times, I urge all countries to protect education budgets and ensure that education spending translates into progressive increases in resources per student and better learning outcomes.

Education financing must be the number one priority for Governments. It is the single most important investment any country can make in its people and its future.

The international community has a critically important role to play.

I urge development partners to reverse cuts and to dedicate at least 15 percent of official development assistance to education.

International financial institutions should make resources and fiscal space available for developing countries to invest.

Their spending and policy advice should be aligned with delivering quality education for all.

I also urge IFIs to draw upon the International Finance Facility for Education.

This facility is a new tool that aims to mobilize $10 billion to help 700 million children in lower-middle-income countries to access quality education.

Dear friends,

The Transforming Education Summit will only achieve its global goals by mobilizing a global movement.

Governments, young people, civil society, teachers, business leaders and philanthropists are stepping up.

The United Nations is joining forces, through UNESCO, UNICEF and our UN teams on the ground.

Let’s move forward together, so that everyone can learn, thrive and dream throughout their lives.

Let’s make sure today’s learners and future generations can access the education they need, to create a more sustainable, inclusive, just and peaceful world for all.

Thank you.

All-French:

Mesdames et Messieurs,

Chers jeunes gens, enseignants, parents et partenaires,

L’éducation a toujours été un guide pour moi et joué un rôle essentiel dans ma vie.

Je me considère comme un étudiant à vie.

Mon activité d’enseignant a été une grande source d’inspiration, il y a plusieurs décennies.

Si je n’avais pas reçu d’éducation, qui sait ce que je serais devenu. Où serions-nous, toutes et tous ?

Chaque personne ici présente sait que l’éducation transforme les vies, les économies et les sociétés.

Mais nous savons aussi qu’il nous faut transformer l’éducation.

Car l’éducation traverse une crise profonde.

Au lieu de nous rapprocher, l’éducation est en train de devenir une source de grande division.

Dans les pays pauvres, 70 % des enfants de 10 ans sont incapables de lire un texte élémentaire.

Soit ils sont déscolarisés, soit ils vont à l’école mais apprennent à peine.

Même dans les pays développés, les systèmes éducatifs creusent souvent les inégalités au lieu de les réduire, et ce de génération en génération.

Les riches ont accès aux meilleures ressources, écoles et universités, ce qui leur permet d’obtenir les meilleurs emplois, tandis que les pauvres – en particulier les filles – rencontrent d’énormes obstacles pour obtenir les qualifications qui pourraient changer leur vie.

Les personnes déplacées et les étudiants handicapés se heurtent aux obstacles les plus importants.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur l’apprentissage dans le monde entier, et a porté un coup aux progrès réalisés concernant l’Objectif de développement durable no 4.

Mais la crise de l’éducation a commencé bien avant cela – et elle est bien plus profonde.

Le carnet de notes de la Commission internationale sur Les futurs de l’éducation est clair : les systèmes éducatifs ne sont pas à la hauteur.

Ils laissent tomber les élèves et les sociétés, en favorisant l’apprentissage par cœur et la course à la meilleure note.

Trop souvent, les programmes d’étude sont dépassés et limités.

Les systèmes éducatifs ne laissent pratiquement aucune place à l’apprentissage tout au long de la vie.

Les enseignants ne sont pas assez formés, ne sont pas appréciés à leur juste valeur et sont sous-payés.

La fracture numérique pénalise les étudiants pauvres.

Et le fossé du financement de l’éducation est plus large que jamais.

Ce n’est pas en nous contentant de faire plus, plus vite ou mieux que nous mettrons fin à cette crise.

L’heure est venue de transformer les systèmes éducatifs.

Mesdames et Messieurs les dirigeants,

Vos concitoyens, les jeunes du monde entier et les générations futures vous demandent de faire preuve d’ambition et de détermination.

Une nouvelle conception de l’éducation au XXIe siècle est en train de prendre forme.

Avant toute chose, un enseignement de qualité est essentiel au développement de l’apprenant individuel tout au long de sa vie.

Il doit l’aider à apprendre à apprendre, en privilégiant le règlement des problèmes et la collaboration.

Il doit lui offrir les bases de l’apprentissage, que ce soit la lecture, l’écriture et les mathématiques mais aussi des compétences scientifiques, numériques, sociales et émotionnelles.

Il doit aussi donner aux étudiants les moyens de s’adapter à l’évolution rapide du monde du travail.

Il doit être accessible à chacun et à chacune dès son plus jeune âge et tout au long de la vie.

Enfin, il doit nous aider à apprendre à vivre et à travailler ensemble, à nous comprendre et à comprendre nos responsabilités les uns envers les autres et envers notre planète.

À l’heure de la mésinformation galopante, du déni climatique et des attaques portées aux droits humains, nous avons besoin de systèmes éducatifs qui distinguent les faits des théories du complot, inculquent le respect de la science et célèbrent l’humanité dans toute sa diversité.

Mesdames et Messieurs,

Pour faire de cet idéal une réalité, permettez-moi d’attirer votre attention sur cinq grandes questions.

Tout d’abord, nous devons protéger le droit à une éducation de qualité pour toutes et tous, en particulier les jeunes filles. Partout.

Les écoles doivent être ouvertes à tous les enfants, sans discrimination aucune.

Partout sur la planète, il nous faut rattraper les années d’apprentissage perdues à cause de la pandémie.

Préserver une éducation de qualité pour toutes et tous, cela veut dire remédier à la crise qui frappe l’apprentissage des savoirs fondamentaux, et cela tout au long de la vie.

Dans les endroits en proie à de graves difficultés, cela veut dire aussi privilégier l’éducation.

Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel aux autorités afghanes : levez immédiatement toutes les restrictions qui entravent l’accès des filles à l’enseignement secondaire.

L’éducation des filles est l’un des meilleurs moyens d’assurer la paix, la sécurité et le développement durable et ce, partout dans le monde.

En deuxième lieu, les enseignants sont la force vive des systèmes éducatifs.

Nous devons nous intéresser de nouveau à leurs rôles et à leurs compétences.

Aujourd’hui, les enseignants doivent être en classe des facilitateurs : ils doivent apprendre à apprendre et ne pas se contenter de transmettre des connaissances toutes faites.

Il nous faut remédier à la pénurie mondiale d’enseignants et chercher à améliorer leur niveau, en revalorisant le métier qu’ils exercent et garantissant de bonnes conditions de travail et puissent se former et se perfectionner tout au long de leur carrière et recevoir un salaire adéquat. En troisième lieu, les écoles doivent être des espaces sûrs et propices à l’épanouissement, où la violence, la stigmatisation et le harcèlement scolaire n’ont pas leur place.

Les systèmes éducatifs doivent promouvoir la santé physique et mentale de tous les élèves, y compris leur santé sexuelle et reproductive.

Excellences,

En quatrième lieu, la révolution numérique doit profiter à tous les élèves.

Je demande aux États de faire en sorte que les étudiants et les établissements d’enseignement soient mieux connectés. À cet égard, notre initiative Giga vise à mettre toutes les écoles en ligne.

Mais la connectivité – en elle-même – ne suffit pas pour offrir une éducation.

J’encourage les gouvernements et les enseignants à collaborer avec les partenaires du secteur privé pour développer des contenus éducatifs numériques de haute qualité pour toutes et tous.

Cinquièmement, la question du financement.

Rien de tout cela ne sera possible sans une augmentation du financement de l’éducation et sans un élan de solidarité mondiale contre les inégalités En ces temps difficiles, j’exhorte tous les pays à protéger les budgets consacrés à l’éducation et à veiller à ce que leurs dépenses dans ce domaine se traduisent par une augmentation progressive des ressources par élève et par de meilleurs résultats scolaires.

Le financement de l’éducation doit être la priorité numéro un des gouvernements. C’est le meilleur investissement qu’un pays puisse faire dans sa population et son avenir.

La communauté internationale a un rôle crucial à jouer. Je demande aux partenaires de développement d’annuler les réductions d’aide et de consacrer au moins 15 % de l’aide publique au développement à l’éducation.

Les institutions financières internationales doivent apporter des ressources aux pays en développement et leur laisser des marges de manœuvre budgétaire pour qu’ils puissent investir.

Leurs dépenses et leurs conseils doivent correspondre à l’objectif d’assurer une éducation de qualité pour toutes et tous. J’invite également les institutions financières internationales à tirer parti de la Facilité internationale de financement pour l’éducation.

Cet outil vise à mobiliser 10 milliards de dollars pour aider quelque 700 millions d’enfants vivant dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à recevoir une éducation de qualité.

Chers amis,

Le Sommet sur la Transformation de l’Éducation ne pourra atteindre ses objectifs globaux qu’en suscitant un mouvement mondial.

Les gouvernements, les jeunes, la société civile, les enseignants, les chefs d’entreprise et les donateurs se mobilisent.

L’ONU rassemble toutes ses forces, grâce à l’action de l’UNESCO, de l’UNICEF et des équipes des Nations Unies présentes sur le terrain. Avançons ensemble, afin que chacun puisse apprendre, s’épanouir et rêver tout au long de son existence.

Faisons en sorte que les élèves d’aujourd’hui et les générations futures puissent accéder à l’éducation dont ils ont besoin, afin de créer un monde plus durable, plus inclusif, plus juste et plus pacifique – pour toutes et pour tous.

Je vous remercie.