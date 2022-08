Secretary-General's message on World Humanitarian Day [EN/FR]

There is a saying: “It takes a village to raise a child.”

It also takes a village to support people living through a humanitarian crisis.

This village includes affected people who are always first to respond when disasters strike — neighbours helping neighbours.

It includes a global community pulling together to support them as they recover and rebuild.

And it includes hundreds of thousands of individual humanitarians — volunteers and professionals alike.

Delivering health care and education.

Food and water.

Shelter and protection.

Help and hope.

Far from the spotlight and out of the headlines, humanitarians work around the clock to make our world a better place.

Against incredible odds, often at great personal risk, they ease suffering in some of the most dangerous circumstances imaginable.

Today, the number of people who need humanitarian assistance has never been higher, because of conflicts, climate change, COVID-19, poverty, hunger and unprecedented levels of displacement.

On this year’s World Humanitarian Day, we celebrate humanitarians everywhere.

We salute their dedication and courage, and pay tribute to those who lost their lives in pursuit of this noble cause.

They represent the best of humanity.

Comme dit le proverbe, « Il faut tout un village pour élever un enfant ».

Il faut aussi tout un village pour aider les personnes en proie à une crise humanitaire.

Ce village comprend les personnes touchées, toujours les premières à intervenir lorsqu’une catastrophe frappe – dans un esprit d’entraide entre voisins.

Il comprend la communauté mondiale qui se mobilise pour aider ces personnes à se relever et à reconstruire.

Il comprend aussi des centaines de milliers de travailleurs et travailleuses humanitaires – œuvrant à titre bénévole ou professionnel.

Ce village dispense des soins de santé et des services éducatifs et apporte

eau et nourriture,

abri et protection,

aide et espoir.

Très loin des projecteurs, les humanitaires travaillent sans relâche pour faire de notre planète un monde meilleur.

Envers et contre tout, souvent au péril de leur vie, les humanitaires apaisent les souffrances dans les conditions les plus dangereuses qui soient.

Jamais le nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire n’a été aussi élevé qu’aujourd’hui ; les conflits, les changements climatiques, la COVID-19, la pauvreté, la faim et des déplacements d’une ampleur inégalée en sont la cause.

En cette Journée mondiale de l’aide humanitaire, nous rendons hommage aux travailleurs et travailleuses humanitaires œuvrant partout dans le monde.

Nous louons leur dévouement et leur courage et saluons la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie au service de cette noble cause.

Ces femmes et ces hommes représentent ce que l’humanité a de meilleur.