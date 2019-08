Secretary-General's message for World Humanitarian Day 2019 [EN/FR]

World Humanitarian Day honours aid workers around the world who risk their own lives to help save and improve the lives of others. This year, we pay special tribute to women humanitarians and the huge difference they make for millions of women, men and children in urgent need.

From supporting civilians caught up in crisis to addressing disease outbreaks, women humanitarians are on the front lines. Their presence makes aid operations more effective by increasing their reach. It also improves the humanitarian response to gender-based violence, which increases during emergencies. Today, and for the rest of this month, we invite you to share their powerful stories through your online and social media platforms. In doing so, we reaffirm our common commitment to strengthening the role of women in humanitarian operations.

World leaders, and all parties to conflict, must ensure that humanitarians are protected from harm, as required under international law. Serious violations of international humanitarian and human rights law continue around the world. They must be investigated and prosecuted.

On World Humanitarian Day and every day, we stand up for humanitarian workers around the world.

La Journée mondiale de l’aide humanitaire célèbre les travailleurs humanitaires qui, dans le monde entier, risquent leur vie pour sauver et améliorer celle d’autrui. Cette année, nous rendons tout particulièrement hommage aux travailleuses humanitaires et saluons le rôle essentiel qu’elles jouent pour des millions de femmes, d’hommes et d’enfants ayant besoin d’une aide urgente.

De l’appui aux civils pris au piège dans les situations de crise à la lutte contre les épidémies, les travailleuses humanitaires sont en première ligne. Par leur présence, elles contribuent à étendre la portée des opérations humanitaires et ainsi à accroître leur efficacité. En outre, elles améliorent l’intervention humanitaire menée face à la violence fondée sur le genre, qui s’aggrave dans les situations d’urgence. Aujourd’hui, et pendant tout le reste du mois, nous vous invitons à diffuser leurs témoignages percutants sur les plateformes en ligne et les médias sociaux que vous utilisez. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement commun à renforcer le rôle des femmes dans les opérations humanitaires.

Les dirigeants mondiaux, ainsi que toutes les parties aux conflits, doivent garantir la protection des agents humanitaires, conformément au droit international. Des violations graves du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme continuent d’être commises dans le monde entier. Elles doivent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, comme chaque jour, défendons les travailleurs humanitaires du monde entier !