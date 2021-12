Secretary-General's message on the International Day of Persons with Disabilities [EN/FR] [scroll down for French version]

Realizing the rights, agency, and leadership of persons with disabilities will advance our common future.

We need everyone, including persons with disabilities, on board to achieve the Sustainable Development Goals. Around the world, persons with disabilities and their representative organizations are taking action to realize the call: ‘Nothing about us, without us’.

COVID-19 has laid bare the persistent barriers and inequalities faced by the world’s 1 billion persons with disabilities, who have been among the hardest hit by the pandemic.

A disability-inclusive pandemic response and recovery should be guided by persons with disabilities themselves, forge partnerships, tackle injustice and discrimination, expand access to technology and strengthen institutions to create a more inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 world.

I urge all countries to fully implement the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, increase accessibility, and dismantle legal, social, economic and other barriers with the active involvement of persons with disabilities and their representative organizations.

On this International Day of Persons with Disabilities, let us commit to build a sustainable, inclusive and just future for everyone, leaving no one behind.

*****

Réaliser les droits, l’autonomie et la liberté de décision des personnes handicapées fera progresser notre avenir commun.

Nous avons besoin de la participation de toutes et de tous, y compris des personnes handicapées, pour atteindre les objectifs de développement durable. Partout dans le monde, les personnes handicapées et les organisations qui les représentent œuvrent pour que le slogan « rien sur nous sans nous » devienne une réalité.

La COVID-19 a mis à nu les obstacles et les inégalités qui continuent d’accabler le milliard de personnes handicapées dans le monde, qui ont été parmi les plus durement touchées par la pandémie.

Un plan de lutte contre la pandémie et de relèvement tenant compte des personnes handicapées ne peut être établi sans la contribution des personnes concernées. Il devrait permettre de forger des partenariats, de lutter contre l’injustice et la discrimination, d’élargir l’accès à la technologie et de renforcer les institutions afin qu’un monde plus inclusif, plus accessible et plus durable voie le jour après la COVID-19.

Je demande instamment à tous les pays de mettre pleinement en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées, d’accroître l’accessibilité et de supprimer les obstacles juridiques, sociaux, économiques et autres, avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.

En cette Journée internationale des personnes handicapées, prenons l’engagement de construire un avenir durable, inclusif et juste pour toutes et tous, sans laisser personne de côté.