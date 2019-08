S'assurer qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte : Vaccination pour tous d'ici 2030

Le succès de la vaccination dépend de la priorité que les pays lui accordent, de l'engagement, de la participation des communautés et de la garantie d'un financement durable. Ce message a été transmis au cours d'un évènement parallèle organisée par GAVI, l'Alliance mondiale pour les vaccins au jour 4 du RC69, a souligné combien il était important que les gouvernements s'approprient le processus et s'engagent à atteindre chaque enfant.

Jacqueline Lydia Mikolo, Ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo et Présidente de séance, a souligné que la collaboration intersectorielle, l'appropriation communautaire et la bonne qualité des données sont nécessaires pour une couverture vaccinale réussie. Le succès, a-t-elle ajouté, passe par le renforcement de la vaccination de routine et de la vaccination complémentaire.

Le Directeur de la gestion du Programme au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, le Dr Joseph Caboré, a reconnu que l'engagement politique en faveur de la vaccination est au plus haut niveau dans toute la région et, grâce à cela, la couverture moyenne est presque de 70 %. Toutefois, a-t-il fait remarquer, cela reste en deçà de l'objectif global de 90 %. "Nous devons atteindre au moins 200 millions d'enfants pour combler cet écart, et nous espérons que la nouvelle stratégie de GAVI permettra aux pays de se rendre dans les zones difficiles à atteindre ", a-t-il dit.

Cette stratégie de GAVI, selon Pascal Bijleved, Directeur de l'appui aux pays pour GAVI basé à Genève, a été récemment adoptée pour 2021-2025 et représente un changement d'orientation important pour renverser la stagnation qui affecte la couverture vaccinale. L'investissement dans les vaccins s'inscrit dans une approche axée sur le cycle de vie et implique la mise en place de nouvelles plates-formes de prestations qui renforceront les soins de santé primaires, en offrant plus d’occasion où un enfant, un adolescent ou un adulte est en contact avec des agents de santé. Il comprend également l'approbation d'investissements dans des études visant à combler les lacunes dans les connaissances.

Il a également souligné que la nouvelle stratégie envisageait des options pour aider les pays à revenu intermédiaire, ce qui pourrait inclure le soutien aux processus de post-immunisation plutôt que le financement direct ou l'achat de vaccins. GAVI finance environ 1 000 variétés de vaccins et envisage d'en ajouter six autres d'ici 2021, a-t-il dit.

Andres Ambrosio Lopez, Représentant adjoint de l'UNICEF en République du Congo, a salué le travail de GAVI et des pays et a déclaré que les progrès réalisés en matière de vaccination sont dus à des partenariats efficaces comme celui-ci. Il a dit qu'il était important de se concentrer sur chaque enfant et d'assurer l'équité. Il a indiqué que l'accroissement de la couverture vaccinale exigera un leadership et une responsabilisation solides, l'intégration de la vaccination de routine et de la vaccination supplémentaire, le renforcement des systèmes logistiques et de la chaîne du froid ainsi que l'autonomisation des jeunes.

Après avoir félicité tous les Etats Membres de l'OMS et GAVI pour les progrès réalisés à ce jour, trois délégués ont partagé l'expérience de leurs pays respectifs en matière d'extension de la couverture vaccinale. La ministre de la Santé et des Affaires sociales du Libéria, Bernice Dahn, a fait remarquer comment GAVI a aidé le pays à développer une stratégie de vaccination à base communautaire après l'épidémie d'Ebola. Le système fait appel à des assistants de santé communautaire pour enregistrer et référer les personnes vaccinées et élaborer des profils et des dossiers communautaires tout en travaillant avec les guérisseurs traditionnels.

Le Dr Amir Aman Hagos, Ministre de la Santé de l’Ethiopie, a décrit comment seules les femmes étaient recrutées comme agents de santé communautaire. « Nous croyons que la mère est essentiellement le premier médecin du bébé », a-t-il dit. « Les femmes sont formées pendant deux ans et bénéficient d'un soutien pour se rencontrer souvent afin de discuter et planifier ensemble ».

Un représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal a déclaré que le soutien de GAVI et d'autres partenaires contribuait au taux de couverture vaccinale de 77% du pays et qu'ils continuent à améliorer cette couverture, notamment dans les zones insulaires. Il a également déclaré que, conjointement avec les experts de l'OMS, ils ont pris contact avec les médias pour surmonter les rumeurs sur les vaccins, dont certaines ont été diffusées par des médecins et d'autres personnes influentes.