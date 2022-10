Santé et droits en matière de sexualité et de procréation durant les épidémies de maladies infectieuses : orientations de mise en œuvre pour les situations de crise humanitaire et les contextes fragiles [FR/AR]

INTRODUCTION

Quel est l’objectif de ces orientations de mise en œuvre ?

Ces orientations de mise en œuvre ont pour objectif de fournir des conseils pratiques à destination du personnel de santé entreprenant des activités de préparation et de réponse aux maladies infectieuses afin qu’il s’assure que les besoins de la population en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR) sont satisfaits en situation d’épidémie. Il s’agit d’un guide pratique destiné à aider les acteurs du secteur de la santé à garantir le maintien des services de santé sexuelle et reproductive essentiels pendant les épidémies de maladies infectieuses et à veiller à ce que les considérations nécessaires en matière de santé sexuelle et reproductive soient intégrées à la riposte à l’épidémie ; il ne s’agit pas d’un guide clinique. Ce document se concentre sur les situations de crise humanitaire et les contextes fragiles, toutefois les recommandations peuvent s’appliquer aux épidémies de maladies infectieuses dans tous les environnements caractérisés par de faibles ressources.

L’audience cible de ce guide sont les responsables de programmes et les prestataires de soins des agences partenaires de mise en œuvre et des gouvernements intervenant dans les situations de crise humanitaire et les contextes fragiles qui risquent de faire face ou font face à des épidémies de maladies infectieuses.