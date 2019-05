Sahel: Aidez-nous à agir contre la malnutrition !

Personne ne devrait souffrir de la faim. Pourtant dans le monde, 165 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance dû à la malnutrition. C’est le cas de Shoukuriya, une petite fille qui vit dans la région du Sahel où CARE intervient. Ensemble, nous pouvons l’aider !

« La nuit, je me réveille pour vérifier qu’elle est encore en vie »

Ces mots sont ceux de Zinabou. Elle vit avec sa fille Shoukuriya dans la région du Sahel, zone particulièrement touchée par l’insécurité alimentaire.

Shoukuriya porte un bracelet rouge à la cheville. Ce bracelet indique qu’elle est en état de malnutrition aigüe. À presque 2 ans, cette petite fille n’a plus l’énergie de jouer avec les autres enfants du village ni même de parler.

Les 1000 premiers jours de la vie d’un enfant sont déterminants. Une mauvaise alimentation peut avoir des conséquences dramatiques sur sa santé : retard de croissance, vulnérabilité aux maladies, voire décès.

Aucun enfant au monde ne mérite de voir son avenir menacé parce qu’il ne peut se nourrir. Pourtant, la malnutrition et la sous-alimentation sont à l’un de leurs plus hauts niveaux depuis 1945. Les conflits, les crises économiques, la pauvreté et les catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les inondations en sont les causes.

Grâce à vos dons, CARE lutte contre la malnutrition dans le monde

L’année dernière CARE a aidé plus de 18 millions de personnes avec ses programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Au Sahel, le changement climatique a entrainé des inondations dévastatrices. CARE est intervenue dans le village de Shoukuriya en distribuant une aide alimentaire d’urgence et en apportant des soins adaptés aux familles atteintes de malnutrition.

Grâce à votre soutien, nous pourrions continuer notre action et aller plus loin. Au Sahel, comme sur tous les terrains où nous intervenons, un don peut sauver des vies !