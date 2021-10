Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies - Rapport du Secrétaire général (A/76/334)

Soixante-seizième session

Point 75 de l’ordre du jour

Renforcement de la coordination de l’aide

humanitaire et des secours en cas de catastrophe

fournis par les organismes des Nations Unies,

y compris l’assistance économique spéciale

Résumé

Le personnel des Nations Unies et le personnel humanitaire opèrent dans les régions les plus dangereuses du monde. Au cours de l’année et demie écoulée, les acteurs humanitaires sont devenus la cible de groupes armés non étatiques, d’extrémistes violents et de criminels, ont été victimes d’enlèvements et d’accidents de la route, et ont subi les conséquences des conflits et de la terreur. Compte tenu des tendances actuelles en matière de sécurité, il est peu probable que l’instabilité que nous observons aujourd’hui diminue dans un avenir proche. Les attaques contre le personnel des Nations Unies et les travailleurs humanitaires et sanitaires en période de conflit armé ou dans d’autres contextes violents dénotent un mépris généralisé du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.

Le présent rapport, qui porte sur la période allant du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2021, donne un aperçu des conditions de sécurité à l’échelle mondiale et de leur incidence sur la sûreté et la sécurité des agents humanitaires et du personnel des Nations Unies. On y trouvera des informations détaillées sur la manière dont l’Organisation traite les problématiques qui sont du ressort du Département de la sûreté et de la sécurité et du système de gestion de la sécurité des Nations Unies, ainsi que sur l’action menée en vue de surmonter les difficultés liées à la gestion du dispositif de sécurité et de répondre aux besoins dans ce domaine, de sorte que les Nations Unies puissent mener leurs activités dans le monde entier durant la pandémie mondiale de maladie à coronavirus (COVID-19). Il comporte également des observations et recommandations à l’intention de l’Assemblée générale.