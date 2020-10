Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies - Rapport du Secrétaire général (A/75/246)

Soixante-quinzième session

Point 73 de l’ordre du jour

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance économique spéciale

Résumé

Le monde est entré dans une phase particulièrement tourmentée sur le plan de la sécurité. Du contexte antérieur à l’apparition de la maladie à coronavirus (COVID19) jusqu’aux conditions sans précédent causées par la pandémie, la situation déjà complexe dans ce domaine a évolué entre 2019 et 2020, le risque de troubles civils et l’instabilité s’étant accrus au niveau international.

Alors même que la pandémie de COVID-19 se propage dans tous les pays et sur tous les continents, le personnel des Nations Unies et le personnel humanitaire s’efforcent de poursuivre leur mission d’aide humanitaire, de maintien de la paix, de défense des droits humains et d’appui au développement durable dans le monde entier. Ils sont confrontés à des menaces liées aux conflits armés, à la criminalité, aux troubles civils, à l’extrémisme violent, à la xénophobie ou encore à la désinformation. Néanmoins, ils restent à l’œuvre dans des lieux dangereux pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Ils poursuivent leur travail en dépit de la pandémie et de ses effets négatifs, du point de vue des opérations et de la sécurité, sur l’accès humanitaire et l’exécution des programmes, notamment dans le cadre de la riposte à la COVID-19.

Le présent rapport donne un aperçu des conditions de sécurité à l’échelle mondiale et de leur incidence sur la sûreté et la sécurité des agents humanitaires et du personnel des Nations Unies. Il aborde la manière dont l’Organisation traite les problématiques qui sont du ressort du Département de la sûreté et de la sécurité et du système de gestion de la sécurité des Nations Unies, ainsi que l’action menée en vue de surmonter les difficultés liées à la gestion du dispositif de sécurité et de répondre aux besoins dans ce domaine, de sorte que les Nations Unies puissent mener leurs activités dans le monde entier. Il comporte également des observations et recommandations à l’intention de l’Assemblée générale.