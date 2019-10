Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies - Rapport du Secrétaire général (A/74/464)

Soixante-quatorzième session

Point 71 de l’ordre du jour

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance économique spéciale

De grandes tendances étroitement liées – politiques, économiques et sociales – influent à long terme sur la sécurité mondiale. Du fait des problèmes de sécurité qui se posent actuellement dans le monde, le personnel humanitaire et le personnel des Nations Unies travaillent dans des conditions périlleuses.

Dans le cadre de leurs activités, qu’il s’agisse de secours humanitaires, de pérennisation de la paix, de défense des droits de la personne ou de promotion du progrès social et économique, le personnel des Nations Unies et les agents humanitaires sont exposés à toutes sortes de menaces (conflits armés, criminalité, troubles civils et extrémisme violent, mais aussi épidémies de maladies infectieuses et catastrophes naturelles). Ils restent à l’oeuvre dans des lieux de plus en plus dangereux pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin.

Le présent rapport donne un aperçu des conditions de sécurité à l’échelle mondiale et de leur incidence sur la sûreté et la sécurité des agents humanitaires et du personnel des Nations Unies, les interventions de l’Organisation et l’action menée par le système de gestion de la sécurité des Nations Unies, sous la direction du Département de la sûreté et de la sécurité, en vue de surmonter les difficultés liées à la gestion du dispositif de sécurité et de répondre aux besoins dans ce domaine de sorte que les Nations Unies puissent mener leurs activités dans le monde entier. Il comporte également des observations et recommandations à l’intention de l’Assemblée générale.