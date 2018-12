Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies - Rapport du Secrétaire général (A/73/392)

Soixante-treizième session

Point 75 de l’ordre du jour

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe fournis par les organismes des Nations Unies, y compris l’assistance économique spéciale

Résumé

Les conditions de sécurité de plus en plus complexes au niveau mondial continuent d’entraver les initiatives entreprises par la communauté internationale pour répondre aux besoins humanitaires partout dans le monde. Ces besoins, qui sont souvent les conséquences tragiques de l’instabilité et des conflits, grandissent rapidement tandis que leurs causes profondes restent intactes.

Pour accomplir les missions de l’Organisation des Nations Unies relatives au développement, aux droits de l’homme, à la paix et la sécurité et à l’aide humanitaire, les membres du personnel des Nations Unies travaillent dans des situations difficiles et dangereuses, où ils sont exposés à diverses menaces découlant des conflits armés, de la criminalité et du terrorisme. Le présent rapport donne une vue d ’ensemble des problèmes rencontrés en matière de sécurité au niveau mondial, des conséquences de ces problèmes sur la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies, des interventions menées par l’Organisation et des mesures prises par le Département de la sûreté et de la sécurité pour faire face à la demande croissante de services de gestion de la sécurité à l’échelle du système et permettre ainsi aux Nations Unies d’œuvrer partout dans le monde. Il comporte également des observations et des recommandations adressées à l’Assemblée générale, pour examen.