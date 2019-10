Risque d’importation de la rougeole dans les îles du pacifique

LE POINT SUR LA SITUATION

Depuis 2017, une résurgence des cas de rougeole est constatée dans le monde. À proximité des États et Territoires insulaires océaniens, des épidémies de rougeole ont été notifiées en Australie, au Cambodge, en Chine (y compris à Hong Kong et Macao), aux États-Unis d’Amérique, au Japon, en Malaisie, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, en République de Corée, en République démocratique populaire Lao et au Viêt Nam.

RISQUE QUE REPRÉSENTE LA ROUGEOLE POUR LES ÉTATS ET TERRITOIRES INSULAIRES OCÉANIENS

Dans les États et Territoires insulaires océaniens (à l’exclusion de l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée), la dernière épidémie date de 2014 et la région se trouve actuellement dans une phase d’élimination de la maladie. Un seul cas de rougeole confirmé en laboratoire suffit par conséquent pour constituer une flambée dans un État ou Territoire insulaire océanien.

Au vu de l’ampleur des épidémies qui ont touché dernièrement les nations voisines et en raison des mouvements de population importants entre ces pays et le Pacifique, il existe un risque accru d’importation du virus dans la région.

La vaccination constitue la meilleure protection contre les maladies à prévention vaccinale. En ce qui concerne la rougeole, une couverture vaccinale d’au moins 95 % est nécessaire pour garantir une « immunité collective » qui permette de protéger les communautés en ralentissant ou en stoppant la propagation du virus lorsque la grande majorité des personnes sont immunisées. Le fait d’atteindre et de pérenniser l’immunité collective limite le risque d’épidémies de grande ampleur et protège les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, notamment les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes souffrant de certaines pathologies. Malgré des efforts importants, certains États et Territoires insulaires océaniens n’ont pas atteint la cible de 95 % de vaccination contre la rougeole, ce qui les rend plus vulnérables aux épidémies.

Dans la mesure où les pays voisins ont récemment été frappés par des épidémies de rougeole, l’OMS et l’UNICEF ont déterminé que le virus de la rougeole était plus susceptible d’être importé dans les États et Territoires insulaires océaniens. Face à ce risque accru, l’OMS et l’UNICEF continuent d’accompagner les autorités sanitaires océaniennes et leurs partenaires dans la mise en place des mesures nationales visant à vacciner tous les enfants et les groupes à haut risque, ainsi que dans le renforcement de la préparation aux épidémies et de la riposte.