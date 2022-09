Revue d’approches transformatrices de genre et pratiques prometteuses dans les programmes de santé, de nutrition et de VIH en Afrique : de la théorie à la pratique

Auteur | Mary Picard

Travaux préparatoires

L'importance accrue accordée aux approches transformatrices de genre (ATG) dans la programmation de l'UNICEF arrive à un moment crucial ; dans le cadre de la pandémie de COVID-19, l'effet multiplicateur des inégalités de genre profondément enracinées a eu un impact fort avec une augmentation de la violence sexiste (VBG), de la violence entre partenaires intimes et du travail de soins non rémunéré. La perturbation des activités et la fermeture des écoles ont réduit l'accès desfemmes et des filles auxservices, auxressources et auxrevenus.Les bureaux de pays de l'UNICEF dans les régions de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et dans les régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale ont constaté les conséquences désastreuses des fermetures d'écoles sur les adolescentes et les enfants et l'augmentation des grossesses chez les adolescentes. n outre l’intersection du genre et de groupes clés, par exemple, les personnes handicapées et d’autres groupes risquants d’être « laissés de côté » a accentué les inégalités durant la pandémie.

L'engagement de l'UNICEF en faveur d'une programmation transformatrice de genre est formalisé dans Plan d'action pour l'égalité des genres 2022-25, le plus récent. Au cours des dernières années, l'UNICEF a défini les principes conceptuels et politiques permettant de faire avancer ce programme. Cette étude contribue à un ensemble plus large de mesures visant à faire le point sur la situation des bureaux de pays sur le continuum d'intégration du genre, sur la manière dont leur compréhension des approches transformatrices de genre prend forme et sur les leçons à en tirer. La présente étude est axée sur la santé etcomprend la nutrition et le VIH, quisont les domaines d'objectifs pertinents du Plan d'action pour l'égalité des genres. Ce Plan comprend desinterventionsciblant les adolescents et les adolescentes en particulier. Les interventions dans ces domaines thématiques sont particulièrement exposées au risque de renforcer les stéréotypes sexistes (par exemple, les rôles de reproduction et de soins desfemmes), de par leur nature de population cible. Cependant, comme illustré ci-dessous, la prise de conscience croissante de ce risque et des opportunités quiysont associées ainsi que la priorité accordée à la deuxième décennie de la vie sont de bon augure pour l'objectif de l'UNICEF qui est d’installer lesfemmes et les filles dans leur rôle principal de détentrices de droits.

Cadre conceptuel d'évaluation des approches transformatrices de genre

Le modèle figurant dans le rapport illustre la combinaison des éléments interactifs d'une programmation transformatrice de genre :

Les dimensions ciblées du changement avec, au cœur, la transformation des relations de pouvoir inégales entre les genres

Les stratégies en cours d’utilisations qui contribuent aux changements

Les phases du cycle du programme indiquant les actions et les résultats

Ce modèle conceptuel a servi d'outil principal pour évaluer les initiatives du programme dans le cadre de cette étude.

Tous les éléments de ce modèle sont dérivés du savoir fondamental de l’UNICEF sur les éléments clés d’une approche transformatrice de genre etsontconfirmés par destravauxthéoriquessimilairessur la transformation de genre. Pour une explication détaillée des stratégies utilisées, consultez les documents d'information de l'UNICEF sur la transformation des genres.

Étude : Portée, objectifs et méthodologie

L’objectif de cette étude est de promouvoir l’apprentissage de programmation transformatrice de genre en identifiant des exemples avec des preuves empiriques qui répondent aux dimensions du Modèle d’évaluation des approches transformatrices de genre. Cette étude a pour but de soutenir l’UNICEF dans son objectif plus large de développer des théories de changement transformatrices de genre dans les programmes de santé, de nutrition, et de VIH, et de mettre à l’échelle des modèles qui adressent les barrières de genre dans le court et le long terme.

La méthodologie de l’étude est la suivante : une revue documentaire utilisant des critères d’évaluation basée sur le modèle, ainsi que des entretiens et des questions de suivi avec certains bureaux de pays de l’UNICEF en Afrique occidentale et centrale (AOC) et en Afrique orientale et australe (AOA).

La revue a évalué les initiatives et programmes nationaux avec les quatre dimensions du changement du Modèle d'évaluation des approches transformatrices de genre et huit différentes stratégies de mise en œuvre concourant à ces dimensions : socio-écologique, multisectorielle, implication des hommes et des garçons, masculinités positives, socialisation de genre, autonomisation des femmes, intersectionnalité/inclusivité et cycle de vie. L’analyse a également examiné si un certain type de diagnostic des obstacles liés au genre avait été réalisé, classant les progrès des initiatives du programme, comme étant précoces (encore au stade du diagnostic ou de la planification), émergents (phase de mise en œuvre avec des preuves d'actions et de stratégies) ou démontrant un certain degré de réussite (niveau de la production ou des résultats.La conjonction de ces caractéristiques a permis de déterminersi une initiative pouvait être qualifiée de transformatrice de genre, soit dans son approche, soit en tant que pratique prometteuse. Quatre initiatives transformatrices de genre ont été identifiées et sélectionnées pour un examen plus approfondi. Ces études de cas - réalisées pour la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Tanzanie et l'Afrique du Sud - comprenaient des entretiens avecle personnel des bureaux de pays et, pour la Côte d'Ivoire et la Tanzanie, des discussions de groupe avecles bénéficiaires.Les lecteurs sont invités à consulter le rapport complet, « Études de cas sur les approches transformatrices de genre : UNICEF Tanzanie, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Ghana »

Les pratiques prometteuses sont les initiatives qui avancent dans la bonne direction, mais qui ne répondent pas encore à toutes les conditions nécessaires pour être transformatrices de genre. Nombre d'entre elles sont encore à un stade précoce de développement. Elles sont présentées sous forme d'encadrés dans chaque domaine thématique, avec des exemples d'actions à entreprendre et des recommandations pour améliorer les aspects liés au genre.