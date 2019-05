Retraite des Ambassadeurs de la CEDEAO 2019 - Flux mixtes et solutions durables dans l’espace CEDEAO, Uyo, État d'Akwa Ibom, République Fédérale du Nigéria, 15-16 avril 2019

DOCUMENT DE RÉSULTAT

Sur invitation conjointe du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de la Commission de la CEDEAO et du Comité des Représentants Permanents (CRP), des ambassadeurs et hauts commissaires des États membres de la CEDEAO réunis à Uyo, État d'Akwa Ibom, République Fédérale du Nigéria, les 15 et 16 avril 2019, à l'occasion de la sixième édition de la retraite des ambassadeurs de la CEDEAO sur le thème: «Flux mixtes et solutions durables dans l’espace CEDEAO».

Ont également pris part à la réunion: Dr. Siga Fatima Jagne, Commissaire chargée des affaires sociales et du genre à la Commission de la CEDEAO, Mme Liz Kpam Ahua, Représentante Régionale du HCR pour l'Afrique de l'Ouest; M. Antonio Jose Canhandula, Représentant du HCR au Nigéria et à la CEDEAO; ainsi que des représentants de la Cour de justice de la CEDEAO; du Parlement de la CEDEAO; l'Organisation Internationale de la Migration; l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC); le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA); la Banque Africaine de Développement (BAD); le Réseau Ouest-Africain pour la Consolidation de la Paix (WANEP); et le Secrétaire Général du Forum de la Société Civile Ouest-Africaine (WACSOF).

La retraite a été ouverte par M. Emmanuel E. Ekuwem, Secrétaire du Gouvernement de l'État d'Akwa Ibom representant M. Udom Emmanuel, Gouverneur Exécutif de l'État d'Akwa Ibom. Il a exprimé sa profonde gratitude au HCR et à la CEDEAO pour avoir organisé la retraite dans l’État d'Akwa Ibom. Il a félicité le HCR et la CEDEAO pour leurs efforts visant à résoudre les problèmes de déplacement dans la région avant de souligner l’importance de l’introduction de nouvelles politiques et de la consolidation des politiques déjà en place pour décourager les jeunes de prendre des risques significatifs dans l’espoir d’obtenir un avenir économique meilleur ailleurs.

H.E. Amb. Babatunde A. Nurudeen, Représentant Permanent du Nigéria auprès de la Commission de la CEDEAO et Président du CRP, a souligné que le flux de migrants résultant des bouleversements sociopolitiques dans la région avait entraîné des déplacements massifs de personnes, notamment des jeunes qui constituent la ressource humaine la plus viable de la sousrégion. A cet égard, il a souligné que la retraite constituait une occasion d'élaborer une stratégie et de proposer des solutions durables pour atténuer les effets des déplacements forcés.

Mme Liz Kpam Ahua, Représentante Régionale du HCR pour l'Afrique de l'Ouest, s'est félicitée des réalisations du partenariat HCR-CEDEAO. Elle a également exprimé le souhait que cette retraite contribue à sensibiliser davantage les États membres de la CEDEAO et les décideurs aux questions des solutions durables et de l'apatridie en vue de la ratification et de la mise en œuvre des conventions pertinentes et d'un meilleur alignement des cadres juridiques nationaux sur les normes régionales et mondiales. Elle a également rappelé l'adoption, en décembre 2018, du Pacte Mondial sur les Réfugiés (GCR), qui offre aux États et aux entités régionales telles que la CEDEAO une plate-forme leur permettant de prendre des engagements spécifiques en vue d'améliorer la situation des réfugiés dans leur sphère d'influence à travers le Forum Mondial des Réfugiés qui se tiendra tous les quatre ans.