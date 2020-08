Retour à l’école en sécurité: Guide du praticien

Introduction

La pandémie mondiale de COVID-19 a entraîné des perturbations sans précédent dans l’éducation, touchant plus de 90 % de la population étudiante mondiale : 1,54 milliard d’enfants, dont 743 millions de filles. Les fermetures d’écoles et les impacts socio-économiques plus larges du COVID-19 sur les communautés et la société perturbent également les systèmes de soutien normaux des enfants et des jeunes, les rendant plus vulnérables aux maladies et aux risques de protection de l’enfance tels que les punitions physiques et humiliantes, la violence sexuelle et basée sur le genre, le mariage d’enfants, le travail des enfants, le trafic et le recrutement d’enfants et leur utilisation dans les conflits armés. Les filles et les autres groupes marginalisés, en particulier ceux vivant en déplacement, sont particulièrement touchés.

Alors que les gouvernements se préparent à rouvrir les écoles et autres sites d’apprentissage, les ministères et les communautés scolaires doivent minimiser le risque de transmission du COVID-19 dans les espaces d’apprentissage et aborder les inégalités d’apprentissage et les préoccupations en matière de protection de l’enfance exacerbées par les fermetures d’écoles due au COVID-19, notamment pour les filles et les autres groupes marginalisés. Les leçons tirées des fermetures d’écoles liées au COVID-19 doivent éclairer la préparation aux catastrophes et aux situations d’urgence en prévision de futures épidémies de COVID-19 ainsi que d’autres dangers contextuels particuliers qui pourraient compromettre davantage les droits des enfants à apprendre, à être en sécurité et à survivre. Le processus de réouverture des écoles offre aux gouvernements et aux communautés scolaires une occasion multisectorielle unique de mieux reconstruire, de lutter contre les inégalités de genre et de renforcer la résilience du système éducatif. Un processus inclusif et participatif peut aider à scolariser tous les enfants et les jeunes et à ne laisser personne pour compte.