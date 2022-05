Résumé de la réunion-débat intersessions sur les droits humains des migrants en situation de vulnérabilité - Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/50/52)

Conseil des droits de l’homme

Cinquantième session

13 juin-8 juillet 2022

Points 2 et 3 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies

aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat

et du Secrétaire général

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résumé

Le présent rapport est soumis en application de la résolution 47/12 du Conseil des droits de l’homme du 26 juillet 2021, dans laquelle le Conseil a prié le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme de consacrer une réunion-débat intersessions aux droits humains des migrants en situation de vulnérabilité, en mettant particulièrement l’accent sur le vécu des migrants et en soulignant les meilleures pratiques et les difficultés, et d’établir un bref rapport sur cette réunion-débat, laquelle s’est tenue le 21 février 2022.