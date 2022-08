Résumé analytique : nous avons des promesses à tenir | et des lieues à faire avant de dormir - Rapport annuel sur les résultats de 2021

« Nous avons des promesses à tenir ». Nouveau rapport sur les résultats d’Éducation sans délai : les investissements d’ECW ont permis de venir en aide à 7 millions d’enfants et d’adolescents touchés par des crises dans les contextes les plus difficiles du monde

Le nouveau rapport sur les résultats annuels d’ECW met en lumière l’impact du fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation dans les situations d’urgence et de crise prolongée alors que les dirigeants accélèrent leurs efforts pour tenir la promesse d’une éducation universelle, équitable et de qualité.

Éducation sans délai (Education Cannot Wait en anglais, ou ECW), le fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation dans les situations d’urgence et de crise prolongée, publie ce jour son nouveau rapport sur les résultats annuels (en anglais), lequel révèle que, depuis le lancement des activités d’ECW en 2017, les investissements qu’il a réalisés avec ses partenaires stratégiques ont permis de venir en aide à près de 7 millions d’enfants et d’adolescents (dont 48,4 % de filles).

D’après le rapport d’ECW intitulé « Nous avons des promesses à tenir : rapport sur les résultats annuels », malgré les défis actuels posés par la COVID-19, les conflits, les crises prolongées et les catastrophes liées au climat, le fonds et ses partenaires continuent d’élargir leurs interventions pour répondre aux besoins en matière d’éducation dans les situations d’urgence et de crise prolongée à travers le monde.

ECW a mobilisé un montant record de 388,6 millions de dollars É.-U. pour la seule année 2021. Le total des contributions au fonds ECW dépasse désormais 1,1 milliard de dollars É.-U. En outre, dans 19 pays soutenus par ses programmes de résilience pluriannuels, les donateurs et partenaires ont mobilisé un montant total supplémentaire de plus de 1 milliard de dollars É.-U. afin de financer des programmes d’éducation venant en aide au même type de bénéficiaires que les programmes de résilience pluriannuels. Cette somme inclut des investissements d’un montant de 685 millions de dollars É.-U. pleinement harmonisés et coordonnés avec les programmes de résilience pluriannuels.

Grâce à ces partenariats stratégiques, ECW a pu venir en aide à 3,7 millions d’enfants et d’adolescents (dont 48,9 % de filles) dans 32 pays touchés par des crises au cours de la seule année 2021. Cette même année, 11,8 millions d’enfants et d’adolescents supplémentaires ont pu bénéficier des interventions de lutte contre la COVID-19 du fonds. Au total, ce sont donc 31,2 millions d’enfants et d’adolescents (dont 52 % de filles) qui ont été soutenus par les interventions de lutte contre la COVID-19.

Le rapport sur les résultats annuels d’ECW souligne les progrès réalisés en mettant l’accent sur l’atteinte de résultats d’apprentissage solides pour les enfants les plus marginalisés dans les situations de crise. Sur l’ensemble des enfants aidés par les investissements d’ECW à ce jour, la moitié sont des filles et 43 % sont des réfugiés ou des enfants déplacés.

Le rapport sur les résultats fait suite à de nouvelles estimations alarmantes publiées par ECW en juin 2022, d’après lesquelles 222 millions d’enfants et d’adolescents d’âge scolaire touchés par des crises ont besoin d’aide en matière d’éducation de toute urgence. Parmi eux, 78,2 millions sont déscolarisés et 119,6 millions, bien que scolarisés, n’acquièrent pas les compétences essentielles en lecture et en mathématiques.

« En dépit des progrès accomplis, il nous reste encore un long chemin à parcourir. Aucun rêve n’est plus puissant que celui de pouvoir bénéficier d’une éducation. Aucune réalité n’est plus impérieuse que de réaliser son plein potentiel. Nous devons tenir notre promesse, à savoir assurer l’accès de toutes et tous à une éducation équitable, inclusive et de qualité et à des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que le prévoient les objectifs de développement durable (ODD 4) et les Conventions relatives aux droits de l’homme », a déclaré Gordon Brown, envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation mondiale et président du Groupe directeur de haut niveau d’ECW.

La conférence de haut niveau sur le financement d’ECW se tiendra à Genève en février 2023, sous les auspices d’ECW et de la Suisse. Coorganisée par l’Allemagne, le Niger, la Norvège et le Soudan du Sud, dans le cadre de la campagne 222 millions de rêves✨📚, la conférence appelle les gouvernements donateurs, le secteur privé, les fondations et les personnes fortunées à concrétiser leurs engagements en allouant d’importantes contributions financières à ECW.

« Les résultats solides obtenus par ECW au cours de ses cinq premières années d’activité sont la preuve que nous pouvons inverser la tendance et donner aux filles et aux garçons les plus marginalisés l’espoir, la protection et la perspective d’une éducation de qualité. Nous pouvons faire de leurs rêves une réalité, qu’il s’agisse de devenir infirmier, enseignant, ingénieur ou scientifique. Avec nos partenaires stratégiques, nous exhortons les gouvernements, les entreprises et les acteurs philanthropiques à apporter des contributions financières substantielles à ECW qui permettront de concrétiser les rêves des enfants les plus laissés pour compte dans les situations de crise », a déclaré Yasmine Sherif, directrice d’ECW.

D’après le rapport, ECW a élargi son portefeuille de subventions actives en 2021, qui a atteint un montant total de 495,8 millions de dollars É.-U. Six nouveaux programmes de résilience pluriannuels ont été élaborés en 2021 ; le portefeuille de programmes de résilience pluriannuels d’ECW couvre désormais 24 crises prolongées. Ces programmes multipartites fournissent un cadre permettant de renforcer la coordination, et assurent un financement prévisible et flexible nécessaire pour obtenir des résultats éducatifs de qualité dans des situations de crise prolongée, telles l’Afghanistan, l’Iraq, la Somalie, le Soudan du Sud, la Syrie, le Yémen, ainsi que les crises régionales du Sahel et du Venezuela.

Principales tendances

Selon le rapport, les conflits, les déplacements forcés, les catastrophes d’origine climatique et les effets aggravants de la pandémie de COVID-19 ont exacerbé les besoins éducatifs dans les situations d’urgence, les appels de fonds ayant atteint 2,9 milliards de dollars É.-U. en 2021, contre 1,4 milliard en 2020. En dépit du montant record financé à travers ces appels (645 millions de dollars É.-U.) en 2021, le déficit de financement général a augmenté de 17 %, passant de 60 % en 2020 à 77 % en 2021.

Le rapport met en évidence un certain nombre de phénomènes inquiétants, notamment l’augmentation de l’ampleur, de la gravité et de la nature prolongée des conflits et des crises, les attaques continues contre l’éducation et le nombre sans précédent de déplacements dus au changement climatique, aux conflits et à d’autres situations d’urgence. La pandémie de COVID-19 a également aggravé la crise mondiale de l’apprentissage. En 2020 et 2021, 147 millions d’enfants ont manqué plus de la moitié de l’enseignement en présentiel, et pas moins de 24 millions d’élèves pourraient ne jamais retourner à l’école, selon les Nations Unies.

Actualités du rapport sur les résultats annuels

Un plus grand nombre de subventions d’ECW font état d’une amélioration des niveaux d’apprentissage scolaire ou socio-émotionnel ; 53 % des subventions qui mesurent les niveaux d’apprentissage présentent des preuves solides d’une hausse des niveaux d’apprentissage contre 23 % des subventions actives en 2020

La proportion d’enfants bénéficiant de services d’éducation de la petite enfance et d’éducation secondaire a considérablement augmenté. Parmi tous les enfants auxquels ECW est venu en aide, le pourcentage d’enfants ayant bénéficié de services d’éducation de la petite enfance est passé de 5 % en 2019 à 9 % en 2021 ; le pourcentage de ceux ayant reçu des services d’éducation secondaire est quant à lui passé de 3 % à 11 % au cours de la même période.

Parmi les programmes soutenus par ECW pour lesquels des données ont été communiquées, 92 % ont indiqué une meilleure parité des genres.

Un plus grand nombre de filles et de garçons achèvent leur scolarité ou passent à la classe ou au niveau supérieur(e), avec un taux d’achèvement pondéré de 79 % et un taux de passage en classe ou au niveau supérieur(e) de 63 %.

Près de 27 000 enseignants (dont 52 % de femmes) ont été formés et ont démontré des connaissances, des capacités ou des performances accrues en 2021.

Plus de 13 800 espaces d’apprentissage proposent désormais des activités de santé mentale ou de soutien psychosocial et le nombre d’enseignants formés en la matière a doublé en 2021, pour atteindre 54 000.

