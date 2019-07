Responsabilité de protéger : enseignements tirés de l’expérience en matière de prévention - Rapport du Secrétaire général (A/73/898–S/2019/463)

Assemblée générale

Soixante-treizième session

Points 14, 119 et 168

Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les domaines connexes

Suite donnée aux textes issus du Sommet du Millénaire

La responsabilité de protéger et la prévention du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité

Résumé

À la réunion plénière de haut niveau de la soixantième session de l’Assemblée générale (Sommet mondial de 2005), les États Membres sont convenus qu’il incombait à chaque État de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Depuis l’adoption de ces engagements en 2005, des progrès ont été réalisés dans la conceptualisation et la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. La communauté internationale observe toutefois un recul inquiétant de l’engagement international en faveur du multilatéralisme, qui nuit également aux efforts de prévention des atrocités criminelles. Il existe un décalage de plus en plus grand entre les promesses qui ont été faites et le vécu des populations vulnérables partout dans le monde.

Par conséquent, il demeure impératif de continuer à faire des progrès dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Les États Membres sont invités, en particulier, à axer leurs efforts sur la diversité qu’ils doivent gérer comme une force et non comme une faiblesse, le renforcement du principe de responsabilité et de la primauté du droit, l’accès à des moyens de subsistance durables, la promotion d’une société civile dynamique, terreau de la pluralité des opinions, et les garanties de non-répétition. Il est demandé à la communauté internationale d’accorder la priorité aux interventions rapides et de rester mobilisée dans les situations préoccupantes. Les mesures recommandées visant à réduire la vulnérabilité des populations civiles incluent la lutte contre les discours haineux, la fourniture d’un soutien aux autorités nationales en vue de les rendre mieux à même de prévenir les atrocités criminelles et la protection des civils dans le cadre des opérations de maintien de la paix.

I. Introduction

1. À la réunion plénière de haut niveau de la soixantième session de l’Assemblée générale (Sommet mondial de 2005), les États Membres sont convenus qu’il incombait à chaque État de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Cette responsabilité consistait notamment à prévenir ces crimes, y compris l’incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s’acquitter de cette responsabilité et l’Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d’alerte rapide (voir la résolution 60/1 de l’Assemblée générale). Il s’agit là d’un engagement clair de n’épargner aucun effort pour s’acquitter de la responsabilité de protéger et d’envisager toutes les mesures prévues par la Charte des Nations Unies pour prévenir la commission des crimes qui relèvent de cette catégorie.

2. Dans mon rapport de 2009 (A/63/677), j’ai esquissé une stratégie de mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, fondée sur trois piliers. La responsabilité de protéger repose sur la conscience que la souveraineté des États implique la responsabilité pour ceux-ci de protéger leurs propres populations des crimes les plus graves (premier pilier). La responsabilité de protéger incombe également à la communauté internationale et impose à ses membres d’aider les États à s’acquitter de cette responsabilité principale (deuxième pilier). Lorsqu’un État manque manifestement à son obligation de protection, la responsabilité de protéger incombant à la communauté internationale consiste à mener une action collective, conformément à la Charte des Nations Unies, notamment ses Chapitres VII et VIII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes (troisième pilier).

3. Depuis l’adoption de ces engagements en 2005, des progrès ont été réalisés dans la conceptualisation et la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. Les États Membres se sont penchés sur la question dans le cadre d’une série de dialogues informels et l’ont inscrite à l’ordre du jour de la soixante-douzième session de l’Assemblée générale. Ils l’étudieront de nouveau lors de la soixante-treizième session de l’Assemblée générale.

4. Au niveau national, plus d’une soixantaine d’États Membres ont examiné ou adopté des mécanismes permettant de renforcer leur résilience face aux atrocités criminelles et continuent d’étudier et de mettre en place des dispositifs nationaux pour la prévention du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Les États ont également continué de nommer des personnes référentes pour les questions relatives à la responsabilité de protéger à l’échelle nationale. J’ai été heureux d’apprendre que les réunions annuelles des personnes référentes à l’échelle nationale, représentant toutes les régions du monde, tenues à Helsinki en juin 2018 et à Bruxelles en mai 2019 avaient donné des résultats positifs. La réunion de 2019 est la première à avoir été organisée par une organisation régionale, à savoir l’Union européenne. D’autres initiatives régionales contribuent au renforcement des efforts de prévention aux niveaux national et régional. À l’échelon interrégional, l’Action mondiale contre les atrocités criminelles constitue également un mécanisme important de coopération internationale pour soutenir les efforts nationaux de prévention. Les parlements nationaux, les médiateurs et médiatrices et les institutions nationales de défense des droits de l’homme s’approprient de plus en plus ce programme. La société civile, notamment les dignitaires religieux et les associations de femmes et de jeunes, continue d’appuyer la prévention des atrocités et encourage les autorités nationales à s’acquitter de leurs responsabilités.

5. Au niveau régional, l’Union africaine a mis en place l’un des cadres juridiques et institutionnels les plus avancés pour protéger les populations des crimes visés par la responsabilité de protéger. Dans son acte constitutif, l’Union africaine affirme expressément son droit d’intervenir en cas de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l’humanité, sur décision de la Conférence de l’Union africaine.

6. Plusieurs États ont considéré que la responsabilité de protéger était essentiellement une question de politique extérieure et non une question relevant des affaires intérieures. Cette approche remettait en question le premier pilier, qui prévoit que les État sont tenus de mettre en place des mesures et mécanismes nationaux pour protéger leurs propres populations des atrocités criminelles. Considérer la responsabilité de protéger comme un problème exclusivement international conforte la notion erronée que cette responsabilité concerne principalement les interventions des membres de la communauté internationale face aux crises nationales.