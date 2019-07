Respecter les engagements : les pays sont-ils en bonne voie d’atteindre l’ODD?

L’ODD 4, notre objectif mondial pour l’éducation

Lors de la 70e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015, les États membres ont adopté l’Agenda de développement durable 2030. Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) figurent au cœur de l’Agenda, dont l’ODD 4 qui couvre l’éducation.

Élaboré sur la base d’un processus intergouvernemental inclusif, l’Agenda 2030 intègre les piliers social, environnemental et économique de la durabilité avec des objectifs de paix et de sécurité. L’Agenda en général, et l’ODD 4 en particulier, réunit deux axes de développement antérieurs et parallèles :

le programme de l’environnement – Agenda 21 – qui a été adopté en 1992 lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, désigné également sous le nom de Sommet de Rio ou de la Terre. Le chapitre 36 de l’Agenda 21 porte sur la nécessité de l’éducation en vue du développement durable.

le programme de réduction de la pauvreté – objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) – adopté en 2000. L’OMD 2 concernait l’achèvement de l’enseignement primaire universel, tandis que l’OMD 3 visait à promouvoir l’égalité des sexes dans les enseignements primaire, secondaire et tertiaire. De plus, le programme de l’Éducation pour tous était axé sur les objectifs ayant trait à la petite enfance, les compétences, l’alphabétisation des adultes et la qualité de l’éducation.

Les représentants de la communauté mondiale de l’éducation ont adopté l’ODD 4 en signant la Déclaration d’Incheon au Forum mondial de l’éducation en mai 2015. Les 10 cibles de la Déclaration visent à soutenir l’apprentissage, sous toutes ses modalités et toutes ses formes, susceptible d’influencer les choix des personnes en vue de créer des sociétés plus justes, inclusives et durables. Pour faire avancer les progrès vers la réalisation de l’ODD 4 et de ses cibles, la communauté mondiale de l’éducation a adopté le Cadre d’action Éducation 2030 à Paris en novembre 2015.

Le Cadre d’action reconnaît l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) en tant que « source officielle de données sur l’éducation comparables au plan international » et le Rapport mondial de suivi sur l’éducation comme « mécanisme de suivi et d’établissement des rapports sur l’ODD 4 [...] dans le cadre du suivi et de l’examen global de l’ODD 4 ».

Après le Rapport de synthèse du Secrétaire général des Nations Unies, un ensemble d’indicateurs mondiaux a été proposé par le Groupe inter-agences et d’experts sur les indicateurs des ODD et adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en juillet 2017. Les données sont publiées dans le Rapport annuel sur les ODD. Il existe 11 indicateurs mondiaux pour le suivi de l’ODD 4 et l’ISU est chargé de compiler les données de neuf d’entre eux.

Comme les 11 indicateurs mondiaux ne reflètent pas toutes les questions abordées dans l’agenda pour l’éducation, un ensemble de 43 indicateurs thématiques, incluant les 11 indicateurs mondiaux, constitue le cadre de suivi de l’ODD 4. Ils ont été adoptés dans le Cadre d’action Éducation 2030. À l’occasion de l’examen de l’ODD 4 dans le cadre du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN) 2019, principale plateforme de coalition des Nations Unies pour le suivi et l’examen de l’Agenda 2030, cette publication s’appuie sur le Rapport sur les ODD pour présenter les progrès accomplis jusqu’à présent vers la réalisation des cibles de l’ODD 4, avec des données provenant d’un choix d’indicateurs mondiaux et thématiques.