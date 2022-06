Renforcer la liberté des médias et la sécurité des journalistes à l’ère du numérique - Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Irene Khan (A/HRC/50/29)

Conseil des droits de l’homme

Cinquantième session

13 juin-8 juillet 2022

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l’homme,

civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

y compris le droit au développement

Résumé

Dans le présent rapport, la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression examine les possibilités, les défis et les menaces que présente l’ère du numérique pour les médias. Elle met en exergue l’utilité des organes d’information indépendants, libres et pluriels sur le plan sociétal et souligne l’importance du journalisme en tant que bien public. Elle constate que la technologie numérique a parfois perpétué, aggravé et multiplié les violentes attaques qui sont commises en toute impunité contre des journalistes, y compris les actes de violence sexiste en ligne, le harcèlement judiciaire et la surveillance ciblée des journalistes, la censure du contenu et la manipulation des organismes de réglementation. Notant que cette année marque le dixième anniversaire du Plan d’action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, la Rapporteuse spéciale adresse des recommandations spécifiques aux États et à la communauté internationale tendant à ce qu’ils renforcent la coopération multilatérale afin de protéger et de promouvoir la liberté des médias et de mieux assurer la sécurité des journalistes à l’ère du numérique.