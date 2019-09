Renforcement du partenariat entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, notamment sur les activités du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine (S/2019/759)

I. Introduction 1. Le présent rapport fait suite à la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 16 décembre 2014 (S/PRST/2014/27), dans laquelle le Conseil m’a prié de lui présenter tous les ans un rapport sur les moyens de renforcer le partenariat entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, notamment sur les activités du Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine (BNUUA). Le point y est fait sur la mise en œuvre du Cadre commun Organisation des Nations Unies-Union africaine pour un partenariat renforcé en matière de paix et de sécurité, la situation actuelle du partenariat stratégique entre les deux organisations et les mesures prises pour le renforcer. Y sont également décrites les activités menées par le BNUUA depuis la publication du précédent rapport (S/2018/678), en juillet 2018, notamment en ce qui concerne les questions soulevée s dans les résolutions 2378 (2017) et 2457 (2019) du Conseil et en concordance avec les objectifs de développement durable.

II. Partenariat stratégique entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine

Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies et Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine

Le Conseil de sécurité de l’ONU et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine doivent se consulter davantage pour prendre leurs décisions et, ce faisant, parvenir à une convergence stratégique et à une cohérence dans la recherche de solutions aux problèmes que rencontre l’Afrique en matière de paix et de sécurité. Le 19 juillet 2018, les membres des deux organes ont tenu leur douzième réunion consultative annuelle à New York et ont examiné à cette occasion les questions de paix et de sécurité, en particulier la situation en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’initiative phare de l’Union africaine intitulée « Faire taire les armes d’ici 2020 ». Les deux organes se sont engagés à renforcer la coopération entre l’ONU et l’Union africaine, au moyen notamment de missions conjointes dans des zones de conflit en Afrique.

Au cours de la période considérée, mes représentants et envoyés spéciaux ont continué d’informer le Conseil de paix et de sécurité et le Conseil de sécurité conjointement avec leurs homologues de l’Union africaine, ce qui a permis aux deux organes de tenir compte des points de vue des deux organisations dans leurs décisions. Le Conseil de paix et de sécurité a également effectué des missions en République centrafricaine, en Somalie et au Soudan du Sud pour prendre directement le pouls de la situation sur le terrain. Ces missions, effectuées avec l’appui de l’ONU, ont permis au Conseil de paix et de sécurité d’échanger avec mes représentants spéciaux et d’autres responsables dans ces trois pays.