Reconstruire l’égalité : Guide de rescolarisation des filles

Introduction

La pandémie de la COVID-19 a provoqué la plus importante perturbation de l’éducation de l’histoire. Ces derniers mois, la plupart des gouvernements du monde ont temporairement fermé les écoles et les autres espaces d’apprentissage afin d’essayer de contenir la propagation du virus. Au plus fort de la pandémie, en avril 2020, ces fermetures nationales concernaient plus de 1,5 milliard d’élèves, soit plus de 90 % des élèves du monde, du pré-scolaire à l’enseignement supérieur dans 200 pays.

Cette perturbation inédite de l’éducation risque de faire reculer les nettes avancées obtenues dans le domaine de l’éducation des filles ces dernières décennies, avec des effets immédiats plus larges et à plus long terme sur la réalisation des objectifs de développement durable, y compris ceux liés à la réduction de la pauvreté, à la santé et au bien-être, à une éducation de qualité et à l’égalité des genres. Les plus marginalisées, dont les filles handicapées, les plus pauvres, celles vivant dans des zones de conflit, ou dans des communautés rurales et reculées, devraient être les plus affectées par les fermetures d’écoles liées à la COVID, et se heurtent à des contraintes supplémentaires pour faire valoir leurs droits, entre autres, à l’éducation, à la santé et à la protection.

Alors que certaines écoles et certains établissements ont rouvert dans le monde et que d’autres s’y préparent, les gouvernements, les responsables du secteur de l’éducation, les responsables communautaires, les enseignants et le personnel des écoles devraient percevoir ce moment comme une occasion de reconstruire l’égalité à travers des mesures tenant compte des questions de genre et visant à transformer les systèmes éducatifs, à favoriser la résilience et à résoudre les principaux freins et obstacles à l’éducation des filles.