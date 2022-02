Recommandations formulées par le Forum sur les questions relatives aux minorités à sa quatorzième session, consacrée au thème « Prévention des conflits et protection des droits humains des minorités » (A/HRC/49/81)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-neuvième session

28 février-1

er avril 2022

Point 5 de l’ordre du jour

Organismes et mécanismes de protection

des droits de l’homme

Résumé

Les recommandations formulées dans le présent rapport sont issues principalement des débats et des contributions des participants à la quatorzième session du Forum sur les questions relatives aux minorités, qui s’est tenue les 2 et 3 décembre 2021, ainsi que des contributions des participants aux quatre forums régionaux relatifs à la prévention des conflits et à la protection des droits humains des minorités qui ont été organisés sous la forme de quatre tables rondes consacrées aux thèmes suivants : a) Les causes profondes des conflits contemporains touchant des minorités ; b) Le cadre juridique et institutionnel : droits humains des minorités et prévention des conflits ; c) Mettre l’accent sur les droits des minorités aux fins d’une prévention précoce efficace des conflits ; d) Vers une paix durable : les mesures permettant de mieux protéger les droits des minorités en vue de prévenir les conflits. Ces recommandations se fondent sur le droit international et les normes internationales. Elles visent à donner des orientations aux fins de la poursuite de la mise en œuvre de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

I. Introduction

1. Dans ses résolutions 6/15 et 19/23, le Conseil des droits de l’homme a décidé que l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités guiderait les travaux du Forum sur les questions relatives aux minorités et en préparerait les réunions annuelles, et l’a invitée à faire figurer dans son rapport les recommandations thématiques du Forum accompagnées de ses recommandations touchant les futures questions thématiques, et à les présenter pour examen au Conseil. Dans sa résolution 25/5, le Conseil a décidé de proroger le mandat du titulaire de mandat en tant que Rapporteur spécial sur les droits des minorités.

Le présent rapport a été établi en application des résolutions 6/15 et 19/23 du Conseil des droits de l’homme. Il contient les recommandations issues de la quatorzième session du Forum sur les questions relatives aux minorités, qui s’est tenue les 2 et 3 décembre 2021 à Genève selon des modalités hybrides et qui avait pour thème la prévention des conflits et la protection des droits humains des minorités. Les travaux ont été dirigés par le Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités, Fernand de Varennes. Le Forum a été présidé par Victoria Donda. Il a réuni quelque 670 participants, dont des représentants d’États, de mécanismes, d’organismes, d’institutions spécialisées et de fonds et programmes des Nations Unies, d’organismes et de mécanismes intergouvernementaux et régionaux actifs dans le domaine des droits de l’homme, d’institutions nationales des droits de l’homme et d’autres organismes nationaux compétents et d’organisations non gouvernementales nationales (ONG), ainsi que des représentants de minorités, des universitaires et des experts des questions relatives aux minorités.

2. Les recommandations figurant dans le présent rapport sont issues principalement des débats et des contributions des 670 participants à la quatorzième session du Forum et tiennent compte des contributions des participants aux quatre forums régionaux qui ont été organisés en ligne sur le même thème par le Rapporteur spécial avec le soutien de l’Institut Tom Lantos et d’autres ONG : forum régional pour les Amériques (accueilli par le Gouvernement mexicain), forum régional pour l’Afrique et le Moyen-Orient (accueilli par le Gouvernement gambien), forum régional pour l’Asie-Pacifique et forum régional pour l’Europe et l’Asie centrale (accueilli conjointement par les Gouvernements autrichien, liechtensteinois, slovène et suisse). Chaque forum a rassemblé près de 200 participants. Les recommandations se fondent sur le droit international et sur les normes et les bonnes pratiques internationales concernant la prévention des conflits touchant les minorités. Elles visent à donner des orientations aux fins de la poursuite de la mise en œuvre de la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.

3. Le cadre juridique et normatif applicable en matière de droits de l’homme est notamment constitué par la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la Conventioncadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales. En ce qui concerne plus précisément les conflits touchant des minorités, les instruments de référence sont notamment le Plan d’action de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, la Déclaration de Beyrouth sur la foi pour les droits et les 18 engagements que celle-ci prévoit, ainsi que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Les recommandations issues de la quatorzième session du Forum sont regroupées en quatre catégories correspondant aux quatre points de l’ordre du jour qui ont guidé les débats. Ces recommandations :

a) Visent à s’attaquer à un large éventail de violations des droits humains des minorités dans le monde, qui en définitive sont liées aux causes profondes de la plupart des conflits violents actuels ;

b) Mettent en évidence la responsabilité incombant en tout premier lieu à l’État de prévenir les conflits touchant les minorités ;

c) Réaffirment que les minorités ne constituent pas une menace,sont elles-mêmes menacées, et mettent ainsi en lumière la nécessité de réaliser les droits humains des minorités dans tous les domaines ;

d) Soulignent que la plupart des conflits contemporains se caractérisent par une inclusion insuffisante des minorités, souvent associée à un mépris de leur identité et de leurs doléances ainsi qu’à un déni de leurs droits ;

e) Soulignent à quel point il importe d’associer les minorités et leurs représentants à l’élaboration des politiques et à la prise des décisions qui les concernent, ainsi qu’à toutes les étapes des processus de prévention et de règlement des conflits ;

f) Mettent en lumière les effets positifs du rôle de premier plan que jouent les femmes et les jeunes issus des minorités dans les efforts de prévention des conflits.

5. Dans leurs recommandations, les participants au Forum ont également pris en compte le rôle important que l’Organisation des Nations Unies, les organisations internationales et régionales, les organisations de la société civile, les représentants des minorités et les autres parties prenantes peuvent jouer dans la prévention des conflits en soulignant la contribution centrale de la protection des droits humains des minorités à la lutte contre les causes profondes de la plupart des conflits.

6. Les présentes recommandations sont destinées à être appliquées partout dans le monde afin d’aider les États à mieux comprendre leurs obligations en matière de droits de l’homme relatives à la prévention des conflits et aux minorités et à élaborer des stratégies visant à assurer le plein respect des normes universelles relatives aux droits de l’homme.

7. Ces recommandations visent également à encourager la tenue de nouveaux débats approfondis avec les minorités concernant la marche à suivre et les mesures à prendre pour mieux protéger les droits humains des minorités et prévenir les conflits les touchant.