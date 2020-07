Recommandations clés de la Cellule d’Analyse en Sciences Sociales pour les équipes de réponse contre la MVE en Equateur (juin 2020) - 5. Renforcer les soins de santé primaires dans les zones affectées

Ce rapport fait partie d'une série de recommandations fondées sur des données probantes concernant la 11ème épidémie d'Ebola en RDC, déclarée le 1er juin à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Les liens vers chaque recommandation technique et un rapport de synthèse sont disponibles en utilisant les hyperliens.

Sur la base de l'analyse des données des sciences sociales et des enseignements tirés des 9ème (Équateur) et 10ème (Nord-Kivu) épidémies d’Ébola en RDC, les six orientations suivantes devraient guider la réponse à la 11ème épidémie d'Ebola en RDC.

Assurer une approche inclusive des femmes, locale, adaptée et communautaire Prioriser la surveillance à base communautaire Intégrer la protection des enfants face à la maladie dans toutes les dimensions de la réponse Organiser des enterrements dignes et sécurisés en accord avec les communautés et les familles Renforcer les soins de santé primaires dans les zones affectées Placer les communautés au centre des décisions stratégiques et programmatiques de la réponse Rapport de synthèse (note d’orientation)

**Chaque orientation mentionnée ci-dessus est développée dans un document succinct (note d’orientation) qui fournit les liens et les sources des preuves et des actions plus détaillées (suivre les hyperliens). Ces documents ont été élaborés par la CASS (UNICEF) avec contribution et révision de l'OMS, de la FICR, de l'ITM, de MSFEpicentre et d'Oxfam, sous la direction et les conseils du Ministère de la Santé.

5. Renforcer les soins de santé primaires dans les zones affectées

Données acquises : En décembre 2019, dans l’épidémie du Nord-Kivu, environ 16 % des cas confirmés étaient dus à une infection nosocomiale.

● L'analyse de la commission PCI-WASH a indiqué que la majorité des infections nosocomiales avaient lieu dans les FOSA de catégorie 3-4, c’est-à-dire entre 0 et 20 lits.

● L'analyse de l'utilisation des services de santé indique une utilisation accrue des services de santé (par exemple à Beni il y avait une augmentation de la médiane de approximativement 200 enfants de moins de 5 ans par FOSA par mois) à la suite de la mise en place de la gratuité des soins dans les zones touchées par la MVE. o La promiscuité accentuée par la forte augmentation dans la fréquentation et proximité des patients rend encore plus difficile la mise en œuvre des mesures de PCI. o Une augmentation dans la fréquentation a aussi été identifiée lors de la première épidémie d’Equateur.

● Au cours des six premiers mois de l'épidémie, le manque d'eau a été un obstacle majeur pour de nombreux établissements de soins de santé dans leur capacité à mettre en pratique les mesures de PCI.

● Des études menées (2019, 2020) auprès du personnel de santé dans les différentes zones au Nord Kivu ont indiqué qu’ils donnaient la priorité à la formation et à l'information (soutien et supervision) plutôt qu'au matériel, dans le cadre de l’appui de la commission PCI.