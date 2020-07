Recommandations clés de la Cellule d’Analyse en Sciences Sociales pour les équipes de réponse contre la MVE en Equateur (juin 2020) - 4. Organiser des enterrements dignes et sécurisés en accord avec les communautés et les familles

Ce rapport fait partie d'une série de recommandations fondées sur des données probantes concernant la 11ème épidémie d'Ebola en RDC, déclarée le 1er juin à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Les liens vers chaque recommandation technique et un rapport de synthèse sont disponibles en utilisant les hyperliens. Sur la base de l'analyse des données des sciences sociales et des enseignements tirés des 9ème (Équateur) et 10ème (Nord-Kivu) épidémies d’Ébola en RDC, les six orientations suivantes devraient guider la réponse à la 11ème épidémie d'Ebola en RDC.

Assurer une approche inclusive des femmes, locale, adaptée et communautaire Prioriser la surveillance à base communautaire Intégrer la protection des enfants face à la maladie dans toutes les dimensions de la réponse Organiser des enterrements dignes et sécurisés en accord avec les communautés et les familles Renforcer les soins de santé primaires dans les zones affectées Placer les communautés au centre des décisions stratégiques et programmatiques de la réponse Rapport de synthèse (note d’orientation)

**Chaque orientation mentionnée ci-dessus est développée dans un document succinct (note d’orientation) qui fournit les liens et les sources des preuves et des actions plus détaillées (suivre les hyperliens). Ces documents ont été élaborés par la CASS (UNICEF) avec contribution et révision de l'OMS, de la FICR, de l'ITM, de MSFEpicentre et d'Oxfam, sous la direction et les conseils du Ministère de la Santé.

4. Organiser des enterrements dignes et sécurisés en accord avec les communautés et les familles

Données acquises :

Au Nord-Kivu, l’EDS est une pratique connue, pour d’autres maladies notamment. Les données recueillies au Nord-Kivu (juin-novembre 2019) indiquent que les principales raisons pour lesquelles les gens refusent le EDS sont les suivantes :

• Le manque d'engagement des membres locaux dans les équipes.

• La croyance que les symptômes n'étaient pas dus à Ebola (la personne n’est pas réellement décédée de la MVE, donc l’EDS n’est pas nécessaire).

• Les analyses socio-anthropologiques expliquent un manque de prise en compte des aspects socioculturels des pratiques funéraires de la zone.

• L’incompréhension sur le processus des EDS.

Les rapports de la Croix Rouge ont indiqué que les EDS ont été difficilement acceptés lors de l'épidémie de 2018 en Equateur. Lors de l’épidémie d’Equateur de 2018, les analyses anthropologiques ont identifié une discrimination à l'encontre des populations Batwa.