Recommandations clés de la Cellule d’Analyse en Sciences Sociales pour les équipes de réponse contre la MVE en Equateur (juin 2020) - 2. Prioriser la surveillance à base communautaire

Ce rapport fait partie d'une série de recommandations fondées sur des données probantes concernant la 11ème épidémie d'Ebola en RDC, déclarée le 1er juin à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Les liens vers chaque recommandation technique et un rapport de synthèse sont disponibles en utilisant les hyperliens. Sur la base de l'analyse des données des sciences sociales et des enseignements tirés des 9ème (Équateur) et 10ème (Nord-Kivu) épidémies d’Ébola en RDC, les six orientations suivantes devraient guider la réponse à la 11ème épidémie d'Ebola en RDC.

Assurer une approche inclusive des femmes, locale, adaptée et communautaire Prioriser la surveillance à base communautaire Intégrer la protection des enfants face à la maladie dans toutes les dimensions de la réponse Organiser des enterrements dignes et sécurisés en accord avec les communautés et les familles Renforcer les soins de santé primaires dans les zones affectées Placer les communautés au centre des décisions stratégiques et programmatiques de la réponse Rapport de synthèse (note d’orientation)

**Chaque orientation mentionnée ci-dessus est développée dans un document succinct (note d’orientation) qui fournit les liens et les sources des preuves et des actions plus détaillées (suivre les hyperliens). Ces documents ont été élaborés par la CASS (UNICEF) avec contribution et révision de l'OMS, de la FICR, de l'ITM, de MSFEpicentre et d'Oxfam, sous la direction et les conseils du Ministère de la Santé.

2. Prioriser la Surveillance à base communautaire

La stratégie de surveillance à privilégier est celle de la surveillance à base communautaire, dès le début de l’épidémie : identification et suivi des contacts par des personnes familières et de confiance (relais communautaires habituels, travailleurs sociaux, etc.) ; ceci afin de créer et préserver la confiance des communautés envers les équipes de Réponse.

L’identification et le suivi des contacts sont essentiels pour réduire les risques de transmission et permettent une prise en charge précoce qui augmente les chances de survie (d’après les études épidémiologiques). Si la stratégie de vaccination en ring est utilisée, le listing et suivi des contacts permets aussi la vaccination des contacts de contacts (augmentation de couverture vaccinal)

Le cas échéant, les interventions de surveillance (listage et suivi des contacts, remontée d’alertes) peuvent contribuer à créer une forte méfiance envers les équipes de réponse qui résulte en des comportements d’évitement de la part des communautés affectées (peur des équipes de réponse, refus d’aller chercher des soins, dissimulation de cas suspects, etc.). A leurs tours, ces comportements entravent l’interruption des chaînes de transmission de la maladie.