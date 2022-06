Réalisation de résultats transformateurs Rapport Annuel 2021

BILAN DE L’ANNÉE

En 2021, l’UNFPA a continué de répondre aux besoins des femmes et des filles avec rapidité et ingéniosité, malgré les défis actuels posés par la pandémie de COVID-19. En dépit des profondes perturbations des chaînes d’approvisionnement et des services de planification familiale, de la surcharge des systèmes de santé et de la montée de la violence basée sur le genre, l’organisation a enregistré ses meilleurs résultats dans la réalisation des principaux produits de son plan stratégique de quatre ans. À elles seules, les opérations humanitaires de l’UNFPA ont permis en 2021 à plus de 29 millions de femmes de bénéficier d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative, ont soutenu 1,5 million d’accouchements sans risque et ont aidé des millions de survivant(e)s de violence basée sur le genre. Les services de téléconsultation, le soutien psychologique en ligne et par téléphone, et l’apprentissage numérique ont été intégrés avec facilité dans de nombreux programmes et opérations, ce qui a permis à l’UNFPA d’atteindre plus de personnes, dans des situations plus exigeants qu’auparavant.

Ces succès témoignent de la perspicacité, de la vision et du leadership de nos bureaux à travers le monde. Par ailleurs, ils soulignent le renforcement de la collaboration et de l’appui de l’UNFPA aux organisations communautaires, dirigées par des femmes et avec des objectifs féministes. Nous avons constaté cela dans la région de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, où l’UNFPA s’est associé à diverses parties prenantes pour assurer l’appropriation et l’adhésion aux programmes à tous les niveaux, qu’il s’agisse de la collaboration avec les dirigeants religieux pour prévenir les mutilations génitales féminines, de la promotion de l’âge minimum du consentement dans les législations relatives au mariage ou de la formation des organismes gouvernementaux sur la collecte de données. En Amérique latine et dans les Caraïbes, l’UNFPA a mis l’accent sur les efforts déployés aux niveaux national, régional et international pour défendre les droits des personnes exclues, notamment au moyen de stratégies globales visant à atteindre les groupes marginalisés et à leur donner les moyens d’agir.

L’UNFPA s’est également montré à la hauteur dans un contexte où les appels à l’appui sur les questions démographiques se multipliaient. En Europe de l’Est et en Asie centrale, l’UNFPA s’est attaché en priorité à relever les défis démographiques, ce qui a abouti au lancement de la Décennie de la résilience démographique qui vise à encourager l’action en s’appuyant sur des données probantes et les droits fondamentaux. En Afrique de l’Ouest et centrale, l’UNFPA a travaillé dans le cadre du projet SWEDD “Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel” pour aborder les questions touchant à l’éducation et à l’emploi, à l’accès universel à la santé et aux droits sexuels et procréatifs et à l’égalité des genres. Dans les États arabes, l’accent a été placé sur la sensibilisation du public et la fourniture de services, ainsi que sur l’introduction d’un outil permettant de suivre et de mesurer les progrès réalisés en matière de santé et de droits sexuels et procréatifs. Enfin, dans la région Asie-Pacifique, l’UNFPA a été en mesure de garantir des services vitaux pour les femmes et les filles en Afghanistan, au Bangladesh, au Myanmar et ailleurs, tout en intensifiant le plaidoyer en faveur de politiques démographiques ancrées dans les droits fondamentaux.

L’UNFPA est en train de clore le chapitre de son Plan stratégique 2018-2021, une période qui a connu à la fois une ambition sans précédent, sous la forme de résultats transformateurs de l’UNFPA, et des défis majeurs. Cette expérience a renforcé notre organisation. Nous sommes déterminés dans nos objectifs et nous avons la certitude que nous pouvons continuer d’agir pour les femmes et les filles.