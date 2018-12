Rapport sur les adolescents et les jeunes: Afrique de l’Ouest et du CentreAfrica

Avant-propos

La population de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) est majoritairement jeune. Plus de 64 % de la population a moins de 24 ans. Les jeunes représentent une ressource incommensurable pour la région, mais leur potentiel ne sera réalisé qu’une fois que les bons investissements auront été faits dans leur éducation, leur santé, leurs compétences et leur autonomisation.

En Afrique de l’Ouest et du Centre, l’importante cohorte de jeunes représente une occasion historique d’amener le progrès et d’adopter des solutions innovantes afin d’amorcer un changement. Les ODD constituent un modèle nous permettant d’agir collectivement pour améliorer la vie de millions de personnes dans le monde entier. Il est crucial de placer les jeunes au centre de nos engagements et de nos priorités de développement. Nous devons faire passer les jeunes en premier si nous voulons tirer pleinement profit du dividende démographique, renforcer la résilience et transformer le continent pour réaliser les ODD et l’Afrique que nous voulons.

Pour atteindre ces objectifs, un changement fondamental est nécessaire. Permettre aux jeunes d’être autonomes signifie leur donner les outils pour devenir des acteurs productifs, encore plus influents, au sein de leur société. Dans ce but, les pays doivent mettre fin à toutes les formes de discrimination et de violence dont les jeunes font l’objet, en particulier les adolescentes, tels que le mariage d’enfants et la violence sexuelle, qui peuvent entraîner grossesses non désirées, avortements dangereux et infections par le VIH, et risquent d’entraver leur futur.

Ces efforts doivent être axés sur la promotion de l’accès à l’éducation, aux services de santé, dont les services de santé sexuelle et reproductive, et à l’emploi. Ces interventions combinées sont cruciales afin de briser le cycle intergénérationnel de pauvreté, de renforcer la résilience des jeunes et de tirer pleinement profit du dividende démographique.

Le présent rapport sur les adolescents et les jeunes offre une vue d’ensemble complète de la situation actuelle des jeunes en Afrique de l’Ouest et du Centre. Il fournit une analyse narrative et des données détaillées relatives à la santé sexuelle et reproductive, à l’éducation, à l’emploi, à la protection sociale et aux défis auxquels sont confrontés les jeunes de cette région. Ce rapport est destiné à guider les dirigeants en charge de l’élaboration des politiques et de la mise en œuvre des programmes, les jeunes et d’autres acteurs clés dans le développement des politiques et programmes multisectoriels correspondant aux besoins des jeunes.

L’UNFPA exhorte les partenaires gouvernementaux, les agences onusiennes, les groupes de jeunes et les OSC à utiliser les conclusions et recommandations du présent rapport pour encourager le développement et les droits fondamentaux des jeunes, et mesurer les progrès effectués pour atteindre les Objectifs de développement durable concernant les adolescents et les jeunes. L’UNFPA s’engage à garantir la pleine réalisation du potentiel des jeunes.

Mabingue Ngom

Regional Director

UNFPA Regional Office for West

and Central Africa