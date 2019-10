Rapport sur la lutte contre la tuberculose dans le monde 2018

Le Rapport sur la tuberculose dans le monde de l’OMS a pour objet de présenter une évaluation complète et actualisée de l’épidémie de tuberculose et des progrès accomplis en matière de soins et de prévention aux niveaux mondial, régional et national.i Il s’inscrit dans le cadre des stratégies mondiales recommandées de lutte contre la tuberculose et des cibles qui leur sont associées, d’une part, et des objectifs de développements plus généraux, d’autre part. Pour la période 2016-2035, ces instruments de référence sont la Stratégie OMS pour mettre fin à la tuberculose et les objectifs de développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies, qui ont une même visée : mettre un terme à l’épidémie mondiale de tuberculose.

Parmi les cibles fixées dans la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose figurent notamment une réduction de 90 % du nombre de décès imputables à cette maladie et une réduction de 80 % de l’incidence de la tuberculose (nouveaux cas par an), d’ici à 2030, par rapport à 2015. Pour les atteindre, il faudra prodiguer des services de soins et de prévention dans le cadre plus général de la couverture sanitaire universelle, engager une action multisectorielle face aux déterminants socioéconomiques de la tuberculose et à ses conséquences, et réaliser d’ici à 2025 des avancées technologiques permettant de faire reculer les taux d’incidence plus rapidement que par le passé.