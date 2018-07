Rapport succinct de l'évaluation des politiques du PAM relatives aux principes humanitaires et à l'accès aux populations à des fins humanitaires (2004-2017)

Résumé

La présente évaluation des politiques du PAM relatives aux principes humanitaires et à l’accès aux populations à des fins humanitaires a été réalisée à la demande du Bureau de l'évaluation.

L’évaluation couvre la période allant de l’approbation des politiques par le Conseil d'administration (en 2004 et 2006, respectivement) jusqu’en 2017, et porte plus particulièrement sur la période 2012–2017.

L’évaluation examine la qualité des politiques, les progrès accomplis par le PAM dans le respect des principes humanitaires et l’accès aux populations à des fins humanitaires, et les facteurs ayant une incidence sur les résultats observés. Elle s’appuie sur une combinaison d’outils et de méthodes de collecte de données, notamment: visites sur le terrain, entretiens, enquêtes menées auprès du personnel, des partenaires et des communautés, analyse des réseaux, analyse des médias et des médias sociaux et analyse par régression.

L’équipe d’évaluation a constaté que les politiques du PAM relatives aux principes humanitaires et à l’accès aux populations à des fins humanitaires demeurent extrêmement pertinentes à un moment caractérisé par le nombre croissant des situations d’urgence prolongées et la politisation grandissante de l’environnement de l’aide. Les politiques sont dans les grandes lignes cohérentes, mais le PAM n’a pas investi suffisamment dans leur diffusion et leur mise en œuvre en parallèle avec d’autres domaines transversaux, ce qui s’est traduit par une compréhension extrêmement variable des principes humanitaires dans l’ensemble de l’institution et un manque de clarté entourant des aspects importants de l’approche du PAM en matière d’accès.

Pour ce qui concerne l’accès aux populations dans le besoin, l’équipe d’évaluation constate que le PAM se heurte à d’importantes difficultés s'agissant de conduire des évaluations des besoins et des activités de suivi. En collaborant avec des partenaires, le PAM bénéficie cependant d’un accès relativement solide pour fournir une assistance alimentaire. Ses résultats sont particulièrement solides dans des environnements opérationnels difficiles, couvrant une part plus importante des besoins dans les zones qui font face à des contraintes de sécurité et de logistique que dans les autres zones.

Au regard de ses principes humanitaires fondamentaux, le PAM jouit de ce fait d’une bonne réputation sur le plan de l’humanité, les seules restrictions exprimées concernant la qualité de l’assistance qu’il fournit. Les résultats sont relativement bons en matière d’impartialité: aucune preuve de discrimination délibérée n’a été relevée, bien que l’équipe d’évaluation ait constaté des points faibles en lien avec l’impartialité se manifestant dans la couverture inégale des besoins en matière de sécurité alimentaire, à l’échelle mondiale comme dans les pays. La manière dont est perçue la neutralité du PAM est moins bonne, en particulier parmi les parties prenantes externes, du fait des relations étroites entretenues avec les gouvernements hôtes et du recours à des escortes armées, notamment dans les situations de conflit. Enfin, il a été constaté que l’indépendance opérationnelle du PAM était limitée par sa dépendance à l’égard des financements rigides fournis par un nombre relativement restreint de donateurs.

Les facteurs essentiels qui ont une incidence sur la performance du PAM au regard des principes humanitaires et de l’accès aux populations à des fins humanitaires sont notamment son mandat, la culture organisationnelle, les relations avec les partenaires, les relations avec les gouvernements hôtes et les acteurs non étatiques armés, les processus et les capacités institutionnels, et la gestion de la sécurité.

À l’issue de l’évaluation, il est recommandé que le PAM accorde une plus grande attention aux principes humanitaires, notamment dans les situations où des arbitrages doivent être faits entre, d’une part, l’accès et l’humanité et, d’autre part, l’impartialité, la neutralité ou l’indépendance opérationnelle. Il est aussi recommandé que le PAM augmente de manière significative son investissement dans la diffusion et la mise en œuvre des politiques, y compris en renforçant les compétences du personnel, en définissant les responsabilités en matière de principes humanitaires et d’accès aux populations à des fins humanitaires au niveau des pays, en donnant la priorité aux principes humanitaires lorsqu’il s’agit de collaborer avec des partenaires coopérants et des prestataires de services commerciaux, en investissant dans l’utilisation des données issues de l’évaluation des besoins et dans ses capacités en matière de sécurité et en renforçant le dialogue et les activités de sensibilisation avec les donateurs.