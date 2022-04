Rapport succinct de l’évaluation de la riposte du PAM à la pandémie de COVID-19

Résumé

Introduction

L’évaluation indépendante de la riposte du PAM à la pandémie de maladie à coronavirus 2019, portant sur la période allant de février 2020 à juin 2021, a permis d’analyser la capacité d’adaptation du PAM en situation de pandémie. Cette évaluation a été conçue selon une démarche "d’analyse évolutive rétrospective".

Constatations

Dans l’ensemble, il ressort de l’évaluation que la riposte à la pandémie menée par le PAM durant la période concernée a été agile et évolutive, mais qu’elle a eu un coût humain élevé. Bien qu’il n’ait pas été préparé à une pandémie mondiale, le PAM s’est rapidement adapté pour faire face aux nouvelles demandes. Des cadres stratégiques institutionnels ont été mis au point sans tarder, mais la variabilité de la situation d’une région à l’autre a lourdement pesé sur la prise de décisions.

La démarche de mobilisation de fonds s’est avérée originale et adaptée aux besoins. Une forme d’équilibre a été trouvée pour concilier la philosophie "sans regrets" de l’action humanitaire et les obligations du PAM s’agissant de rendre compte à l’extérieur. Les systèmes relatifs aux ressources humaines et au bien-être du personnel ont été adaptés mais les employés, à tous les niveaux, ont enduré des épreuves considérables. La gestion des connaissances a manqué de rigueur et la gestion des échanges d’information entre le Siège et les bureaux de pays a imposé une lourde charge aux bureaux régionaux.

Malgré une phase d’apprentissage ardue, le PAM a fait preuve d’agilité, de compétence et de rapidité dans ses prestations de services communs. Les tensions qui étaient apparues au départ dans les partenariats avec d’autres entités des Nations Unies ont été surmontées grâce à la bonne volonté et au désir d’aboutir de toutes les parties. Le PAM s’est adapté aux interventions des gouvernements, faisant preuve de souplesse face aux nouvelles demandes, et les partenaires coopérants ont fait état d’un esprit d’ouverture et d’une souplesse accrus de la part du PAM. Les activités de plaidoyer se sont multipliées, au niveau mondial comme national, par exemple en faveur des déplacements des travailleurs humanitaires.

Les plans stratégiques de pays ont été adaptés mais leur processus de révision ainsi que celui des budgets de portefeuille de pays ont été laborieux. Les principales modifications ont consisté à: donner une importance accrue aux interventions d’urgence; adapter le ciblage, notamment en milieu urbain; recourir davantage aux transferts monétaires; intensifier les activités de protection sociale; développer les activités de renforcement des capacités et les services consultatifs; et fournir des services relatifs aux chaînes d’approvisionnement et à la logistique. Le PAM a rapidement mis en œuvre des mesures de biosécurité dans le cadre de ses activités. Les délais n’ont pas toujours été respectés, même si globalement, la chaîne d’approvisionnement en produits alimentaires a continué à fonctionner. Le PAM n’a relevé ni le niveau ni la priorité de son engagement envers l’égalité femmes-hommes. Toutefois, des efforts ont été consentis pour maintenir la communication avec les populations touchées.

Résultats

L’intervention a permis de venir en aide à 115,6 millions de bénéficiaires en 2020, un chiffre record représentant 93 pour cent des personnes ciblées, et 90 millions avaient reçu une aide en octobre 2021. L’assistance du PAM a évité une détérioration importante de la sécurité alimentaire et de l’état nutritionnel des bénéficiaires. Les services communs ont soutenu efficacement la riposte humanitaire internationale. En interne, les systèmes et capacités existants ont été le plus souvent élargis ou modifiés pour faire face aux besoins.

Conclusions

En conclusion, bien qu’il n’ait pas été préparé au niveau institutionnel à une pandémie mondiale, le PAM est resté sur le terrain pour s’acquitter de sa mission et s’est adapté pour répondre aux besoins. Les services communs qu’il a fournis et ses activités accrues de plaidoyer ont modifié son profil à l’échelle mondiale, faisant de lui un catalyseur de systèmes pour les interventions humanitaires. Toutefois, ces bons résultats ont eu un coût humain élevé. Le PAM a une dette immense envers son personnel, qui a assumé la responsabilité de rester pour agir, souvent au prix d’épreuves considérables, et dont 29 membres ont malheureusement succombé à la maladie à coronavirus.